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  • 10.06, 17:20

    В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС

    2 комментария
    В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС

    В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС

    В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС
  • Фото: @poroshenko /twitter.com

    • В Киеве запустили таймер обратного отсчета до начала действия безвизового режима с Евросоюзом, сообщает Газета.Ru со ссылкой на украинские СМИ.

    Издание отмечает, что мероприятие состоялось перед зданием администрации украинского президента. В нем приняли участие Пётр Порошенко и глава представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли.

    После запуска таймера Порошенко поприветствовал украинцев, наблюдавших за ходом мероприятия.

    В середине мая в Страсбурге состоялась церемония подписания закона о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом. Документ должен вступить в силу в ночь на 11 июня. Безвизовый режим не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом действие безвиза может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

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