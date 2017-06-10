В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС

В Киеве запустили таймер обратного отсчета до начала действия безвизового режима с Евросоюзом, сообщает Газета.Ru со ссылкой на украинские СМИ.
Издание отмечает, что мероприятие состоялось перед зданием администрации украинского президента. В нем приняли участие Пётр Порошенко и глава представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли.
После запуска таймера Порошенко поприветствовал украинцев, наблюдавших за ходом мероприятия.
В середине мая в Страсбурге состоялась церемония подписания закона о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом. Документ должен вступить в силу в ночь на 11 июня. Безвизовый режим не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом действие безвиза может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.
После запуска таймера Порошенко поприветствовал украинцев, наблюдавших за ходом мероприятия.
В середине мая в Страсбурге состоялась церемония подписания закона о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом. Документ должен вступить в силу в ночь на 11 июня. Безвизовый режим не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом действие безвиза может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.
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