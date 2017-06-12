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  • 13.06, 00:54
    Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу: видео. Европейский союз, Польша, Порошенко, Украина, визы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу: видео

    9 комментариев
    Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу: видео

    Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу: видео

    Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу: видео

      На границе Украины с Польшей образовались огромные очереди. Украинские граждане буквально с боем прорываются на территорию соседнего государства, не жалея друг друга.

      На одной из видеозаписей, опубликованной очевидцами, видно, как люди кричат и прорываются к пропускному пункту. Также на кадрах видно, как некоторые люди перепрыгивают через ограждения, чтобы обогнать менее ловких соотечественников.

      Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

      На открытии концерта по случаю введения безвиза в Киеве Пётр Порошенко заявил, что «это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей». При этом он процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

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