Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу: видео

На границе Украины с Польшей образовались огромные очереди. Украинские граждане буквально с боем прорываются на территорию соседнего государства, не жалея друг друга.
На одной из видеозаписей, опубликованной очевидцами, видно, как люди кричат и прорываются к пропускному пункту. Также на кадрах видно, как некоторые люди перепрыгивают через ограждения, чтобы обогнать менее ловких соотечественников.
Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.
На открытии концерта по случаю введения безвиза в Киеве Пётр Порошенко заявил, что «это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей». При этом он процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.
На открытии концерта по случаю введения безвиза в Киеве Пётр Порошенко заявил, что «это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей». При этом он процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Комментарии