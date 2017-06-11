В Госдуме и Совфеде отреагировали на прощание Порошенко с «немытой Россией»

Украина на момент написания стихотворения «Прощай, немытая Россия» входила в состав Российской империи. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя последние высказывания Петра Порошенко на этот счет.
Ранее на открытии концерта в Киеве Порошенко заявил, что введение безвизового режима с ЕС знаменует «окончательный разрыв Украины с Российской империей». При этом он процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Леонид Калашников: «Раз уж он позволил себе такую вольницу и отнес слова Лермонтова к России, … в которую вообще входила тогда Украина (ведь Украина тогда входила в Российскую империю), то я бы их в полной мере (отнес) к самому Порошенко».
РИА Новости.
А первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич со своей стороны назвал прощание Порошенко с Россией строками из Лермонтова странным. Сенатор напомнил, что у Лермонтова есть и другие произведения, и даже процитировал одно из них: «Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд — игралище детей, осмеянный ликующей толпою».
Франц Клинцевич: «Процитировав Лермонтова, сравнившего Европу с умирающим гладиатором, я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы. Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе».
Леонид Калашников: «Раз уж он позволил себе такую вольницу и отнес слова Лермонтова к России, … в которую вообще входила тогда Украина (ведь Украина тогда входила в Российскую империю), то я бы их в полной мере (отнес) к самому Порошенко».
РИА Новости.
А первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич со своей стороны назвал прощание Порошенко с Россией строками из Лермонтова странным. Сенатор напомнил, что у Лермонтова есть и другие произведения, и даже процитировал одно из них: «Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд — игралище детей, осмеянный ликующей толпою».
Франц Клинцевич: «Процитировав Лермонтова, сравнившего Европу с умирающим гладиатором, я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы. Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе».
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