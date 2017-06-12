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  • 12.06, 14:18

    Собянин поздравил москвичей с Днем России

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    Собянин поздравил москвичей с Днем России

    Собянин поздравил москвичей с Днем России

    Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.

    Сергей Собянин: «Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее — это наша страна. С Днем России, друзья!»




    Один из самых молодых государственных праздников, День России, отмечают в РФ 12 июня. Он связан с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете России. Ранее с праздником россиян поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.

    День России в Москве: график праздничных мероприятий

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