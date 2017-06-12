Собянин поздравил москвичей с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.
Сергей Собянин: «Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее — это наша страна. С Днем России, друзья!»
Один из самых молодых государственных праздников, День России, отмечают в РФ 12 июня. Он связан с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете России. Ранее с праздником россиян поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.
День России в Москве: график праздничных мероприятий
Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее — это наша страна. С Днем России, друзья!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 июня 2017 г.
Один из самых молодых государственных праздников, День России, отмечают в РФ 12 июня. Он связан с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете России. Ранее с праздником россиян поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.
День России в Москве: график праздничных мероприятий
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