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  • 12.06, 12:47

    Аниматор из РФ нарисовал дудл для Google в День России

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    Аниматор из РФ нарисовал дудл для Google в День России

    Аниматор из РФ нарисовал дудл для Google в День России

    Аниматор из РФ нарисовал дудл для Google в День России
  • Фото: google.ru

    • В День России на главной странице Google впервые в истории появился дудл, созданный российским аниматором.

    Лейтмотивом сегодняшнего дудла стал один из символов России — береза. Художник создал небольшую анимированную историю, в которой оживает логотип, стилизованный под дерево. Короткую анимацию создал режиссер и сценарист Константин Бронзит, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Константин Бронзит: «Я решил изобразить дудл в виде березовой рощи. В ней буквы образуют логотип компании, играя в прятки. На создание сюжета меня подтолкнула одна из лирических сцен моего полнометражного фильма „Алёша Попович и Тугарин Змей“».

    Он добавил, что создавал анимацию с целью задать позитивный настрой пользователям Google.

    Если кликнуть на картинку, то можно узнать о том, когда был учрежден День России, как и где его принято отмечать, а также другую полезную информацию о знаменательном дне.

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