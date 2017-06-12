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  • 12.06, 09:45
    День России в Москве: график праздничных мероприятий. Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    День России в Москве: график праздничных мероприятий

    2 комментария
    День России в Москве: график праздничных мероприятий

    День России в Москве: график праздничных мероприятий

    День России в Москве: график праздничных мероприятий

      Главные торжества по случаю Дня России пройдут в Москве, где подготовили обширную программу.

      В полдень на Тверской стартует фестиваль «Времена и эпохи». Это лучшие исторические реконструкции — от античности до Второй мировой войны. В это же время в Театральном проезде свое мастерство покажут воспитанники Кремлевской школы верховой езды и почетный конный эскорт Президентского полка.

      В 14:00 на Триумфальной площади откроется фестиваль искусств «Черешневый лес», в рамках которого экспозицию «Искусство XX века» представит Третьяковская галерея. А в саду Эрмитаж гостей напоят чаем и угостят традиционными сладостями. Там пройдет праздник русского гостеприимства «Самоварфест».

      Для любителей спорта и не только в «Сокольниках» в полдень начнется «Большая тренировка» телеканала «Матч ТВ». В ней примут участие прославленные спортсмены Аделина Сотникова, Алёна Заварзина, Виктор Ан и Александр Овечкин. Там же выставят главный кубок РФПЛ. В этом году его завоевал «Спартак». С 14:00 до 17:00 с кубком можно будет сфотографироваться.

      В Измайловском парке состоится одна из самых массовых встреч и фотосессий с блогерами Марьяной Ро, Эдвардом Атевой и Миленой Чижовой. Там же пройдет концерт Кристиана Костова, который занял второе место на «Евровидении-2017», будут разыгрываться призы. А в конце все участники нарисуют огромный флаг России, который будет сфотографирован с высоты.

      А завершит торжества в центре Москвы грандиозный концерт на Красной площади, который начнется в 19:00, и праздничный салют. НТВ.Ru будет транслировать фейерверк в прямом эфире. Начало — в 22:00.

      Подробный график праздничных мероприятий — в видеоматериале.

      В связи с праздничными мероприятиями движение транспорта в Москве будет ограничено.

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