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  • 12.06, 00:39

    В Москве на День России перекроют ряд улиц

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    В Москве на День России перекроют ряд улиц

    В Москве на День России перекроют ряд улиц

    Движение транспорта ограничат в Москве в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня России.

    12 июня для автомобилистов с 00:00 до 17:00 будет закрыта улица Маши Порываевой (от улицы Каланчёвской) и проспект Академика Сахарова (от улицы Маши Порываевой до улицы Садово-Спасской). С 08:00 до 23:00 перекроют движение по улице Ильинке, с 09:00 до 06:00 13 июня — по улице Петровке (от площади Петровских ворот до Театрального проезда).

    12 июня с 16:00 до 23:00 движение будет перекрыто по улицам Варварке и Москворецкой, Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.

    С 00:00 12 июня до 06:00 13 июня будет ограничено движение транспорта по улицам Моховой (от улицы Воздвиженки), Охотному ряду, а также Театральному проезду, сообщает ТАСС.

    Госавтоинспекция Москвы рекомендует водителям быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

    Напомним, что в День России в столице пройдут тысячи праздничных мероприятий. Завершится празднование грандиозным салютом.

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