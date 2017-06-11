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  • 11.06, 09:30
    В Москве в День России пройдут тысячи мероприятий. Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве в День России пройдут тысячи мероприятий

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    В Москве в День России пройдут тысячи мероприятий

    В Москве в День России пройдут тысячи мероприятий

      В Москве все готово к празднованию Дня России. На 12 июня запланированы тысячи мероприятий.

      В полдень торжества начнутся на Тверской — фестивалем «Времена и эпохи». Это лучшие исторические реконструкции разных эпох — от античности до XX века. Шесть тысяч участников из разных стран покажут свои лучшие постановки. С Тверской костюмированные представления разойдутся по 30 площадкам столицы.

      Неподалеку от ожившей истории — в Театральном проезде — свое мастерство покажут воспитанники Кремлевской школы верховой езды и почетный конный эскорт Президентского полка. Зрители тоже смогут освоить элементы военной и спортивной выездки и джигитовки.

      На Триумфальной площади экспозицию «Искусство XX века» представит Третьяковская галерея. А в саду Эрмитаж гостей напоят чаем и угостят традиционными сладостями. Там пройдет праздник русского гостеприимства «Самоварфест».

      Завершится празднование Дня России концертом и грандиозным салютом: с Красной площади сделают более 500 залпов.

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