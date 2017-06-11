В Москве в День России пройдут тысячи мероприятий

В Москве все готово к празднованию Дня России. На 12 июня запланированы тысячи мероприятий.

В полдень торжества начнутся на Тверской — фестивалем «Времена и эпохи». Это лучшие исторические реконструкции разных эпох — от античности до XX века. Шесть тысяч участников из разных стран покажут свои лучшие постановки. С Тверской костюмированные представления разойдутся по 30 площадкам столицы.



Неподалеку от ожившей истории — в Театральном проезде — свое мастерство покажут воспитанники Кремлевской школы верховой езды и почетный конный эскорт Президентского полка. Зрители тоже смогут освоить элементы военной и спортивной выездки и джигитовки.



На Триумфальной площади экспозицию «Искусство XX века» представит Третьяковская галерея. А в саду Эрмитаж гостей напоят чаем и угостят традиционными сладостями. Там пройдет праздник русского гостеприимства «Самоварфест».



Завершится празднование Дня России концертом и грандиозным салютом: с Красной площади сделают более 500 залпов.