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  • 10.06, 10:48
    Парк «Сокольники» подготовил на День России масштабную спортивную программу. спорт, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Парк «Сокольники» подготовил на День России масштабную спортивную программу

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    Парк «Сокольники» подготовил на День России масштабную спортивную программу

    Парк «Сокольники» подготовил на День России масштабную спортивную программу

    Парк «Сокольники» подготовил на День России масштабную спортивную программу

      В День России, который страна отметит 12 июня, в столице ждут продолжения лета. Правда, без кратковременных дождей вряд ли обойдется. На всякий случай, для обеспечения хорошей погоды, в городе подготовлена спецавиация, которая разгонит облака.

      Главные торжества, по традиции, пройдут на Красной площади, где весь день будет идти праздничный концерт. Помимо этого, в Москве запланированы тысячи самых разных акций.

      Например, в парке «„Сокольник“и ждут всех фанатов футбола. Там выставят главный кубок РФПЛ. В этом году его завоевал „Спартак“». С 14:00 до 17:00 с кубком можно будет сфотографироваться.

      Там же в «Сокольниках» для любителей тяжелой атлетики и экстрима пройдет Большая спортивная тренировка. Команды воркаут покажут упражнения на турниках. А один из самых титулованных мотоэкстремалов Марат Канкадзе — виражи на асфальте. Все это — на фоне лихих скейтбордистов.

      Праздничный день завершится концертом молодых исполнителей.

      День России — праздник национального единения, свободы, гражданского мира и общей ответственности за настоящее и будущее страны. В этот день праздничное вещание на телеканале НТВ начнется с исторического фильма «Русский бунт», снятого по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачёва».

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