День России на телеканале НТВ

12 июня страна отмечает День России — праздник национального единения, свободы, гражданского мира и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В этот день праздничное вещание на телеканале НТВ начнётся с исторического фильма «Русский бунт», снятого по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачёва».
Фильм повествует о загадочной русской бунтующей душе. Во времена царствования Екатерины II в глубокой российской провинции беглый каторжник Емельян Пугачёв объявил себя императором Петром III. Под знамена самозванца встали отряды казаков и беглые крепостные. В это смутное время в Белогорской крепости юный офицер Петр Гринёв встречает свою первую любовь — Машу, дочь капитана Миронова. Влюбленные не замечают знамений грядущей беды и не подозревают, что за личное счастье нужно бороться. В главных ролях: Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Матеуш Даменцки, Каролина Грушка.
Утренний эфир продолжит добрая, любимая многими поколениями история о взаимной преданности лейтенанта милиции и служебной овчарки — фильм «Ко мне, Мухтар!». Самоотверженный пёс, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает в опаснейших ситуациях лейтенанта Глазычева, которого сыграл легендарный советский актёр Юрий Никулин. Главный герой вместе с четвероногим другом побывает в самых разнообразных переделках ради спасения людей.
Далее начнётся марафон остросюжетного сериала «Морские дьяволы». В центре сюжета — специальное подразделение, которое отвечает за национальную безопасность. Четверо бойцов из элиты спецназа, четыре «морских дьявола», одинаково успешно действуют и на воде, и в воздухе, и на земле. Они ежеминутно рискуют жизнью в самых различных точках страны, чтобы сохранить мирное небо над головой своих соотечественников.
Беги!», главные роли в котором исполнили известные российские актеры Павел Прилучный, Екатерина Редникова и Денис Шведов. В центре истории — гениальный программист Дмитрий Воронков, который разработал неуязвимую операционную систему. Вокруг уникальной разработки начинается ажиотаж: злоумышленники любыми путями хотят получить компьютерную систему Воронкова. Дима оказывается в тюрьме, где его продолжают преследовать и запугивать те, кто хочет завладеть программой. Судьба даёт главному герою последний шанс, подсказывая: «Беги!».
Есть только миг…». На творческом вечере звезды эстрады споют Иосиф Кобзон, Наталья Варлей, Максим Дунаевский, Академический ансамбль песни и пляски МВД Российской Федерации, Дина Гарипова, группа «Самоцветы», Алсу, Вячеслав Добрынин, Азиза, группа «Кватро», Евгений Осин, Сосо Павлиашвили, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Витас, Ирина Дубцова, «А-Студио», Варвара, Ольга Зарубина, Виктор Рыбин и другие артисты.
Утренний эфир продолжит добрая, любимая многими поколениями история о взаимной преданности лейтенанта милиции и служебной овчарки — фильм «Ко мне, Мухтар!». Самоотверженный пёс, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает в опаснейших ситуациях лейтенанта Глазычева, которого сыграл легендарный советский актёр Юрий Никулин. Главный герой вместе с четвероногим другом побывает в самых разнообразных переделках ради спасения людей.
Далее начнётся марафон остросюжетного сериала «Морские дьяволы». В центре сюжета — специальное подразделение, которое отвечает за национальную безопасность. Четверо бойцов из элиты спецназа, четыре «морских дьявола», одинаково успешно действуют и на воде, и в воздухе, и на земле. Они ежеминутно рискуют жизнью в самых различных точках страны, чтобы сохранить мирное небо над головой своих соотечественников.
Беги!», главные роли в котором исполнили известные российские актеры Павел Прилучный, Екатерина Редникова и Денис Шведов. В центре истории — гениальный программист Дмитрий Воронков, который разработал неуязвимую операционную систему. Вокруг уникальной разработки начинается ажиотаж: злоумышленники любыми путями хотят получить компьютерную систему Воронкова. Дима оказывается в тюрьме, где его продолжают преследовать и запугивать те, кто хочет завладеть программой. Судьба даёт главному герою последний шанс, подсказывая: «Беги!».
Есть только миг…». На творческом вечере звезды эстрады споют Иосиф Кобзон, Наталья Варлей, Максим Дунаевский, Академический ансамбль песни и пляски МВД Российской Федерации, Дина Гарипова, группа «Самоцветы», Алсу, Вячеслав Добрынин, Азиза, группа «Кватро», Евгений Осин, Сосо Павлиашвили, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Витас, Ирина Дубцова, «А-Студио», Варвара, Ольга Зарубина, Виктор Рыбин и другие артисты.
Комментарии