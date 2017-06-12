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  • 12.06, 12:47

    Медведев разместил поздравление с Днем России в соцсетях

    2 комментария
    Медведев разместил поздравление с Днем России в соцсетях

    Медведев разместил поздравление с Днем России в соцсетях

    Медведев разместил поздравление с Днем России в соцсетях
  • Фото: facebook.com

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с национальным праздником.

    Председатель правительства поздравил жителей РФ в Facebook и в Instagram. На своих страничках премьер выложил фотографию с четырьмя флагами России на фоне сосен и написал «С Днем России!».

    День России — национальный праздник, который был установлен по указу президента от 2 июня 1994 года. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня — нерабочий день. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России.

    Празднование стартовало по всей России. В столице на сегодня запланирована обширная программа праздничных мероприятий.

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