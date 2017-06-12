Медведев разместил поздравление с Днем России в соцсетях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с национальным праздником.
Председатель правительства поздравил жителей РФ в Facebook и в Instagram. На своих страничках премьер выложил фотографию с четырьмя флагами России на фоне сосен и написал «С Днем России!».
Празднование стартовало по всей России. В столице на сегодня запланирована обширная программа праздничных мероприятий.
Празднование стартовало по всей России. В столице на сегодня запланирована обширная программа праздничных мероприятий.
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