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  • 12.06, 12:47

    Семьям жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

    1 комментарий
    Семьям жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

    Семьям жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

    Семьям жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

    Власти Забайкальского края выплатят компенсации родственникам погибших в аварии на трассе «Байкал».

    В региональном правительстве сообщили, что семьи жертв ДТП с автобусом получат по одному миллиону рублей. Об этом заявила губернатор Забайкалья Наталья Жданова на сегодняшнем заседании оперативного штаба, где она председательствовала. Кроме того, выплаты получат и пострадавшие, но размер сумм, которые им выделят, еще не определен.

    Пресс-служба правительства Забайкальского края: «Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова после заседания оперативного штаба сообщила о принятом решении выплатить компенсации в размере 1 млн рублей семьям погибших в ДТП забайкальцев. Она добавила, что будет оказана материальная помощь пострадавшим. В настоящее время производятся необходимые расчеты».

    Глава региона заверила, что компенсации будут выплачены в кратчайшие сроки. Она уточнила, что средства выделят из резервного фонда Забайкальского края, передает ТАСС.

    Напомним, жертвами аварии с автобусом стали 12 человек. Пострадавших — около 40, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Транспортное средство, в котором находились паломники, возвращавшиеся в Читу после посещения обители преподобного Варлаама, вылетело с насыпи высотой порядка 30 метров. ДТП случилось на 702-м километре трассы «Байкал» возле поселка Хохотуй, где велись ремонтные работы на дороге.

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса. Не исключено, что он уснул за рулем. В свою очередь пострадавшие рассказали, что он значительно превысил скорость. Кроме того, Следственный комитет проверяет работников компании, которые занимались ремонтом дороги. На дороге не установили предупредительные знаки о ремонте, а место, где автобус вылетел с дороги, не оборудовали ограждениями.

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