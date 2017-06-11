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  • 11.06, 20:06

    Кадыров жестко отреагировал на заявление Госдепа о бойце ММА Амриеве

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    • Фото РИА Новости, Саид Царнаев
    Кадыров жестко отреагировал на заявление Госдепа о бойце ММА Амриеве

    Кадыров жестко отреагировал на заявление Госдепа о бойце ММА Амриеве

    Кадыров жестко отреагировал на заявление Госдепа о бойце ММА Амриеве
  • Фото РИА Новости, Саид Царнаев

    • Заявление Госдепартамента США с призывом обеспечить безопасность спортсмена Мурада Амриева является попыткой задеть Россию и «качнуть ситуацию» в стране. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram.

    Рамзан Кадыров: «Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева — это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране».

    Кадыров добавил: на пресс-конференции Амриев заявил, что его жизни в Чечне ничего не угрожает. По словам главы Чечни, силовые структуры республики опираются исключительно на закон. При этом Кадыров заявил, что от американской демократии «полмира захлебывается в крови».

    Рамзан Кадыров: «Все ваши правозащитные институты — апофеоз лицемерия. Если властям США так „не все равно“, то обратите лучше взгляд внутрь своей страны, проявите ваше „великодушие“ и отпустите всех злостных нарушителей из американских тюрем».

    На днях боец MMA и уроженец Чечни Амриев был задержан в пункте пропуска «Веселовка» при попытке выехать из Белоруссии на машине с российскими номерами. Спортсмен находился в розыске по запросу чеченских властей, которые обвиняют его в использовании подложного паспорта. Амриев в присутствии адвоката был допрошен и отпущен под подписку о невыезде.

    На пресс-конференции Амриев заявил, что никакой опасности для него и его родственников в Чечне нет. При этом ранее он утверждал, что чеченские силовики объявили ему «кровную месть». Представитель Госдепа США Хизер Науэрт призвала власти РФ обеспечить права и безопасность спортсмена.

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