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  • 10.06, 03:12

    Госдеп США призвал защитить бойца ММА Амриева от чеченских полицейских

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    Госдеп США призвал защитить бойца ММА Амриева от чеченских полицейских

    Госдеп США призвал защитить бойца ММА Амриева от чеченских полицейских

    Вашингтон выразил озабоченность в связи с задержанием в Белоруссии и передачей в Россию бойца ММА Мурада Амриева, который в ночь на субботу был отпущен из-под стражи.

    Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт выразила «глубокую озабоченность» безопасностью и состоянием Мурада Амриева, российского спортсмена из Чечни, который был задержан белорусскими властями и передан российской стороне.

    Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепа США: «По имеющимся сообщениям, мистер Амриев выражал свои опасения в связи с вероятностью пыток и насилия в Чечне. Мы призываем правительство России обеспечить его доступ к адвокату, гарантировать его права в соответствии с российской конституцией и международными обязательствами».

    Уроженец Чечни боец MMA Амриев был задержан в пункте пропуска «Веселовка» при попытке выехать из Белоруссии на машине с российскими номерами. Спортсмен находится в розыске по запросу чеченских властей, которые обвиняют его в использовании подложного паспорта. Этой ночью Амриев в присутствии адвоката был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что в субботу Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.

    Ранее Мурад Амриева сообщил «Новой газете» о том, что его похитили и пытали чеченские полицейские. Спортсмен утверждает, что теперь правохранители объявили ему «кровную месть».

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