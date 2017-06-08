Белорусские пограничники задержали разыскиваемого в Чечне бойца ММА

На границе Белоруссии задержали российского бойца смешанных боевых единоборств (ММА) Мурада Амриева, объявленного в розыск чеченскими властями.
Как рассказал представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, боец был задержан 7 июня в пункте пропуска «Веселовка» при оформлении на выезд автомобиля Toyota. В ходе проверки пограничники выяснили, что Амриев находится в межгосударственном розыске по подозрению в использовании подложного документа.
Сейчас спортсмен передан сотрудникам Добрушского отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства, добавил представитель ГПК.
По данным некоторых СМИ, Амриев объявлен в розыск властями Чечни по обвинению в использовании подложного паспорта.
Тем временем правозащитники сообщают, что поводом для преследования стали заявления Амриева в материале «Новой газеты» о «кровной мести», объявленной ему чеченскими полицейскими, передает «Интерфакс».
Сейчас спортсмен передан сотрудникам Добрушского отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства, добавил представитель ГПК.
По данным некоторых СМИ, Амриев объявлен в розыск властями Чечни по обвинению в использовании подложного паспорта.
Тем временем правозащитники сообщают, что поводом для преследования стали заявления Амриева в материале «Новой газеты» о «кровной мести», объявленной ему чеченскими полицейскими, передает «Интерфакс».
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