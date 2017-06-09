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  • 09.06, 13:36

    Задержанного в Белоруссии бойца ММА передали российской стороне

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    Задержанного в Белоруссии бойца ММА передали российской стороне

    Задержанного в Белоруссии бойца ММА передали российской стороне

    Боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Амриев, которого задержали белорусские пограничники, передан российской стороне.

    Об этом сообщил представитель отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

    По словам Пилькевича, Амриева передали российской стороне вчера вечером. Других подробностей представитель УВД не сообщил, передает «Интерфакс».

    Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Амриев, объявленный в межгосударственный розыск, был задержан на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Веселовка». Спортсмен пытался выехать из Белоруссии на автомобиле с российскими номерами.

    Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей, которые обвиняют его в использовании подложного паспорта. В свою очередь правозащитники считают, что поводом для преследования стали заявления Амриева в материале «Новой газеты» о «кровной мести», объявленной ему чеченскими полицейскими.

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