Катарский кризис за неделю изменил расклад сил на Ближнем Востоке

Еще недавно они были вместе: Катар, Саудовская Аравия вместе в Бахрейне против демонстрантов, вместе в Йемене — против проиранских хуситов. Турция, Саудовская Аравия и Катар вместе действовали в Сирии. А теперь — раскол. Кто стоит за этим?
Госсекретарь США и глава Пентагона сразу дали понять, что за ситуацией вокруг Катара стоит не Америка, и пообещали все быстро уладить. А телеканал CNN объяснил всем, что опять мутят воду российские хакеры. И вдруг в Twitter вышел президент США Дональд Трамп и заявил, что это он запустил показательную порку Катара.
Действительно, зачем бы России топить Катар? Это крупнейший инвестор и производитель сжиженного газа — с Катаром Россия хотела создать «газовый ОПЕК». И вот какое совпадение: в первые дни блокады в Польшу пришел первый танкер сжиженного газа США. Раньше такие танкеры приходили только из Катара. А теперь они застревают по дороге, потому что ОАЭ перекрыли им порты дозаправки.
Прижали Катар действительно сильно. Через Саудовскую Аравию эмират получал почти все: продукты, товары, цемент. Теперь дорога перекрыта, остается море. Но порты Катара не могут принимать большие суда — раньше грузы шли через соседей, а теперь нет.
Соседи показывают Катару, что он во всем от них зависит, а вел себя так вызывающе. Телеканал Al Jazeera давал эфир лидерам арабских революций, а сам Катар стал домом для всех пассионариев региона. Например, радикальный проповедник из Египта Юсеф аль-Кардави скрывался в Катаре полвека, а когда в Египте случился кризис, уехал туда и помог исламистам прийти к власти. Исламистов задавили — он снова здесь. Беженцы из Палестины, Афганистана, с Кавказа — в какой-то момент они уезжали домой поднимать восстания, а Катар через них получал влияние в самых разных точках Земли. Поэтому Катар поддержал «арабскую весну» — ее делали его клиенты.
Ксения Светлова, депутат Кнессета Израиля, востоковед: «В начале „арабской весны“, например, в таких странах, как Ливия, были видны катарские флаги на тех местах, где как будто бы действовали ливийские повстанцы. Но почему-то катарские фланги там появились. Не независимого ливийского государства или какой-либо группировки, а именно флаг Катара. Это кое о чем говорит. И у нас был уже ряд конкретных инцидентов, например, в Сирии, где совершенно очевидно было, что Катар имеет прямое отношение к „Джебхат ан-Нусре“ (запрещена в РФ)».
Теперь Катар ищет новых друзей и находит. Турция экстренно отправляет туда своих военных — в Катаре будет турецкая база и 4000 солдат. Это в пару к американской базе, которая уже есть, но, видимо, не дает ощущения безопасности. Дональд Трамп звал эмира Катара в США поговорить, но поздно: тот сказал, что, пока есть блокада, никуда не поедет.
А вот в Москву министр иностранных дел Катара срочно собрался и приехал, и теперь уже Тиллерсон звонит Лаврову, чтобы договориться, как успокоить ситуацию. Тем временем самолеты Катара летают через Иран, который страны Залива называют главным спонсором терроризма.
Вот так за одну неделю изменился расклад сил на Ближнем Востоке: теперь Иран, Россия и Турция вместе спасают Катар — кто бы мог подумать, что такое возможно.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Морозова.
Действительно, зачем бы России топить Катар? Это крупнейший инвестор и производитель сжиженного газа — с Катаром Россия хотела создать «газовый ОПЕК». И вот какое совпадение: в первые дни блокады в Польшу пришел первый танкер сжиженного газа США. Раньше такие танкеры приходили только из Катара. А теперь они застревают по дороге, потому что ОАЭ перекрыли им порты дозаправки.
Прижали Катар действительно сильно. Через Саудовскую Аравию эмират получал почти все: продукты, товары, цемент. Теперь дорога перекрыта, остается море. Но порты Катара не могут принимать большие суда — раньше грузы шли через соседей, а теперь нет.
Соседи показывают Катару, что он во всем от них зависит, а вел себя так вызывающе. Телеканал Al Jazeera давал эфир лидерам арабских революций, а сам Катар стал домом для всех пассионариев региона. Например, радикальный проповедник из Египта Юсеф аль-Кардави скрывался в Катаре полвека, а когда в Египте случился кризис, уехал туда и помог исламистам прийти к власти. Исламистов задавили — он снова здесь. Беженцы из Палестины, Афганистана, с Кавказа — в какой-то момент они уезжали домой поднимать восстания, а Катар через них получал влияние в самых разных точках Земли. Поэтому Катар поддержал «арабскую весну» — ее делали его клиенты.
Ксения Светлова, депутат Кнессета Израиля, востоковед: «В начале „арабской весны“, например, в таких странах, как Ливия, были видны катарские флаги на тех местах, где как будто бы действовали ливийские повстанцы. Но почему-то катарские фланги там появились. Не независимого ливийского государства или какой-либо группировки, а именно флаг Катара. Это кое о чем говорит. И у нас был уже ряд конкретных инцидентов, например, в Сирии, где совершенно очевидно было, что Катар имеет прямое отношение к „Джебхат ан-Нусре“ (запрещена в РФ)».
Теперь Катар ищет новых друзей и находит. Турция экстренно отправляет туда своих военных — в Катаре будет турецкая база и 4000 солдат. Это в пару к американской базе, которая уже есть, но, видимо, не дает ощущения безопасности. Дональд Трамп звал эмира Катара в США поговорить, но поздно: тот сказал, что, пока есть блокада, никуда не поедет.
А вот в Москву министр иностранных дел Катара срочно собрался и приехал, и теперь уже Тиллерсон звонит Лаврову, чтобы договориться, как успокоить ситуацию. Тем временем самолеты Катара летают через Иран, который страны Залива называют главным спонсором терроризма.
Вот так за одну неделю изменился расклад сил на Ближнем Востоке: теперь Иран, Россия и Турция вместе спасают Катар — кто бы мог подумать, что такое возможно.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Морозова.
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