«Начало конца террора»: Трамп приветствовал блокаду Катара

Дипломатическая изоляция Катара может спровоцировать большую войну, предупреждает авторитетный американский журнал Foreign Policy. По мнению издания, суннитские государства Персидского залива, разорвавшие отношения с Катаром, наказывают его не за поддержку терроризма, а прежде всего за предательское сближение с Ираном — главным соперником Саудовской Аравии. И если учесть, что Тегеран уже заявил о готовности помочь Дохе, конфликт может приобрести новое измерение.
Президент США отреагировал на дипломатическую блокаду Катара, опубликовав в Twitter пост, подтверждающий его уникальную проницательность: «Я же вас предупреждал!»
Дональд Трамп, президент США: «Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявлял, что финансированию местной радикальной идеологии нужно положить конец. Лидеры указали на Катар — смотрите!»
Трамп добавил: ему приятно видеть, что его визит в Саудовскую Аравию уже приносит плоды.
Дональд Трамп: «Они сказали, что они будут жестко бороться с финансированием экстремизма, и все указывало на Катар. Возможно, это станет началом конца террористического ужаса».
Как отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, похоже, что разрыв дипломатических отношений стран региона с эмиратом не был спонтанной акцией. К тому же Financial Times со ссылкой на осведомленные источники вовремя назвала одну из причин дипломатической изоляции. Все дело в миллиарде долларов, которые власти Катара заплатили в качестве выкупа за членов правящей семьи эмирата.
Одновременно очередная утечка WikiLeaks подтвердила осведомленность руководства США о финансировании Катаром группировок, связанных с «Исламским государством» (запрещено в РФ). При этом вместе с Катаром Хиллари Клинтон упоминает в своих письмах и Саудовскую Аравию.
Уже на второй день после объявления блокады жители катарской столицы принялись сметать с полок магазинов продукты, ведь именно саудиты были основными поставщиками продуктов в эмират.
Блокада Катара затронула международные морские и авиаперевозки. О запрете на рейсы в Доху уже заявили Etihad Airways, FlyDubai, Emirates и Air Arabia. Сам эмират не представляет из себя туристическую Мекку, но транзитные рейсы катарских авиалиний из Европы в Азию пользовались спросом. Если такая крупная авиакомпания, как Qatar Airways, станет на прикол, то цены на транзитных направлениях, считают специалисты, гарантированно вырастут.
Пока катарские власти не намерены принимать какие-то ответные меры и призывают соседей к диалогу. Посредником, судя по всему, выступает еще одна небедная страна региона — Кувейт. Он сохранил дипотношения с эмиратом и теперь уговаривает остальных пойти на переговоры.
Дональд Трамп, президент США: «Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявлял, что финансированию местной радикальной идеологии нужно положить конец. Лидеры указали на Катар — смотрите!»
During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar — look!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017
Трамп добавил: ему приятно видеть, что его визит в Саудовскую Аравию уже приносит плоды.
Дональд Трамп: «Они сказали, что они будут жестко бороться с финансированием экстремизма, и все указывало на Катар. Возможно, это станет началом конца террористического ужаса».
So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017
…extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017
Как отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, похоже, что разрыв дипломатических отношений стран региона с эмиратом не был спонтанной акцией. К тому же Financial Times со ссылкой на осведомленные источники вовремя назвала одну из причин дипломатической изоляции. Все дело в миллиарде долларов, которые власти Катара заплатили в качестве выкупа за членов правящей семьи эмирата.
Одновременно очередная утечка WikiLeaks подтвердила осведомленность руководства США о финансировании Катаром группировок, связанных с «Исламским государством» (запрещено в РФ). При этом вместе с Катаром Хиллари Клинтон упоминает в своих письмах и Саудовскую Аравию.
Уже на второй день после объявления блокады жители катарской столицы принялись сметать с полок магазинов продукты, ведь именно саудиты были основными поставщиками продуктов в эмират.
Блокада Катара затронула международные морские и авиаперевозки. О запрете на рейсы в Доху уже заявили Etihad Airways, FlyDubai, Emirates и Air Arabia. Сам эмират не представляет из себя туристическую Мекку, но транзитные рейсы катарских авиалиний из Европы в Азию пользовались спросом. Если такая крупная авиакомпания, как Qatar Airways, станет на прикол, то цены на транзитных направлениях, считают специалисты, гарантированно вырастут.
Пока катарские власти не намерены принимать какие-то ответные меры и призывают соседей к диалогу. Посредником, судя по всему, выступает еще одна небедная страна региона — Кувейт. Он сохранил дипотношения с эмиратом и теперь уговаривает остальных пойти на переговоры.
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