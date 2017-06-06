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  • 06.06, 20:30
    «Начало конца террора»: Трамп приветствовал блокаду Катара. Ближний Восток, Исламское государство, Катар, Саудовская Аравия, США, терроризм, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Начало конца террора»: Трамп приветствовал блокаду Катара

    2 комментария
    «Начало конца террора»: Трамп приветствовал блокаду Катара

    «Начало конца террора»: Трамп приветствовал блокаду Катара

    «Начало конца террора»: Трамп приветствовал блокаду Катара

      Дипломатическая изоляция Катара может спровоцировать большую войну, предупреждает авторитетный американский журнал Foreign Policy. По мнению издания, суннитские государства Персидского залива, разорвавшие отношения с Катаром, наказывают его не за поддержку терроризма, а прежде всего за предательское сближение с Ираном — главным соперником Саудовской Аравии. И если учесть, что Тегеран уже заявил о готовности помочь Дохе, конфликт может приобрести новое измерение.

      Президент США отреагировал на дипломатическую блокаду Катара, опубликовав в Twitter пост, подтверждающий его уникальную проницательность: «Я же вас предупреждал!»

      Дональд Трамп, президент США: «Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявлял, что финансированию местной радикальной идеологии нужно положить конец. Лидеры указали на Катар — смотрите!»


      Трамп добавил: ему приятно видеть, что его визит в Саудовскую Аравию уже приносит плоды.

      Дональд Трамп: «Они сказали, что они будут жестко бороться с финансированием экстремизма, и все указывало на Катар. Возможно, это станет началом конца террористического ужаса».





      Как отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, похоже, что разрыв дипломатических отношений стран региона с эмиратом не был спонтанной акцией. К тому же Financial Times со ссылкой на осведомленные источники вовремя назвала одну из причин дипломатической изоляции. Все дело в миллиарде долларов, которые власти Катара заплатили в качестве выкупа за членов правящей семьи эмирата.

      Одновременно очередная утечка WikiLeaks подтвердила осведомленность руководства США о финансировании Катаром группировок, связанных с «Исламским государством» (запрещено в РФ). При этом вместе с Катаром Хиллари Клинтон упоминает в своих письмах и Саудовскую Аравию.

      Уже на второй день после объявления блокады жители катарской столицы принялись сметать с полок магазинов продукты, ведь именно саудиты были основными поставщиками продуктов в эмират.

      Блокада Катара затронула международные морские и авиаперевозки. О запрете на рейсы в Доху уже заявили Etihad Airways, FlyDubai, Emirates и Air Arabia. Сам эмират не представляет из себя туристическую Мекку, но транзитные рейсы катарских авиалиний из Европы в Азию пользовались спросом. Если такая крупная авиакомпания, как Qatar Airways, станет на прикол, то цены на транзитных направлениях, считают специалисты, гарантированно вырастут.

      Пока катарские власти не намерены принимать какие-то ответные меры и призывают соседей к диалогу. Посредником, судя по всему, выступает еще одна небедная страна региона — Кувейт. Он сохранил дипотношения с эмиратом и теперь уговаривает остальных пойти на переговоры.

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