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  • 10.06, 22:54

    Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Катар

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    Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Катар

    Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Катар

    Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Сирии.

    Из сообщения МИД РФ: «Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам, призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем. Главы внешнеполитических ведомств договорились задействовать имеющиеся каналы для продвижения сирийского урегулирования, в том числе с использованием астанинского и женевского процессов».

    Также Лавров и Тиллерсон условились о продолжении контактов по Ближнем Востоку, северу Африки и Донбассу. Собеседники также обсудили также ситуацию вокруг Катара.

    Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает МИД РФ.

    Напомним, коалиция во главе с США за последнее время не раз наносила удары по проправительственным силам в Сирии. Оправдывалось это тем, что якобы отряды сирийских военных угрожали партнерам коалиции.

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