Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Катар

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Сирии.
Из сообщения МИД РФ: «Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам, призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем. Главы внешнеполитических ведомств договорились задействовать имеющиеся каналы для продвижения сирийского урегулирования, в том числе с использованием астанинского и женевского процессов».
Также Лавров и Тиллерсон условились о продолжении контактов по Ближнем Востоку, северу Африки и Донбассу. Собеседники также обсудили также ситуацию вокруг Катара.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает МИД РФ.
Напомним, коалиция во главе с США за последнее время не раз наносила удары по проправительственным силам в Сирии. Оправдывалось это тем, что якобы отряды сирийских военных угрожали партнерам коалиции.
Также Лавров и Тиллерсон условились о продолжении контактов по Ближнем Востоку, северу Африки и Донбассу. Собеседники также обсудили также ситуацию вокруг Катара.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает МИД РФ.
Напомним, коалиция во главе с США за последнее время не раз наносила удары по проправительственным силам в Сирии. Оправдывалось это тем, что якобы отряды сирийских военных угрожали партнерам коалиции.
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