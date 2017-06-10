Ближневосточная буря: может ли кризис вокруг маленького Катара привести к большой войне

На уходящей неделе сразу 10 стран разорвали с дипломатические отношения с Катаром, отменили авиасообщение, а единственная страна, с которой эмират граничит, — Саудовская Аравия, вообще закрыла границу, по сути, объявив не только политическую, но и экономическую блокаду.
Любой «королевский чих» на Ближнем Востоке отзывается колебаниями котировок на нефтяном рынке, но на этот раз все оказалось гораздо серьезнее, и скандал, поссоривший благородные ближневосточные семейства, заставил многих в мире буквально цепенеть от ужаса.
Если сто лет назад перед Первой мировой войной пороховой бочкой, которая в итоге и взорвала хрупкий мир, называли Балканы, то сегодня нефтяная бочка Ближнего Востока ничуть не менее взрывоопасна.
Американский CNN выдал сенсацию: возможно, именно русские хакеры взломали катарское новостное агентство, опубликовали фальшивое сообщение от лица эмира Катара и фактически запустили ближневосточную бурю.
Абдулла Али, работник телеканала Al Jazeera: «Да, взлом был, и некоторые каналы подхватили это вранье и начали раскручивать».
Раскрутили так, что того и гляди Абдулле Али и его коллегам придется оправдываться за место, где они работают и на кого. Если Катар якобы спонсирует террористов, то значит, главный катарский канал их идеологически поддерживает.
Джайлс Трендер, программный директор телеканала Al Jazeera: «Этим утром BBC заявила, что у Al Jazeera проблемы и канал могут закрыть, потому что мы проповедуем радикальный ислам. Они просто берут какие-то заявления и подкармливают их. Это просто абсурд».
Главный новостной кочегар мира Дональд Трамп своими твитами не только не снижает градус напряжения, а наоборот поддает жара в из без того жаркие персидские расклады. У американского президента может быть все просто, но Восток — дело тонкое, и за арабской ссорой явно скрываются какие-то более глубокие причины. Катар качает из Персидского залива газ, который активно покупают Великобритания, Индия и Япония. Но не всем соседям по Персидскому заливу нравится это влияние.
Ислам Хассан, исследователь университета Джорджтауна: «Саудовская Аравия хочет, чтобы Катар ушел в тень, чтобы они могли им управлять, чтобы он не вставал между США и Саудовской Аравией, чтобы у него не было своей международной политики».
Казалось бы, конфликт локальный, но откуда тогда ярые попытки втянуть в него Россию?
Ислам Хассан: «Я думаю, роль России такова, что ее начнут обвинять. Надо же кого-то обвинить, так сказать, найти козла отпущения».
Президент Турции Эрдоган тем временем пообещал в поддержку отправить в Катар войска для совместных учений, а министр ОАЭ наоборот говорит так, будто отрезает Катар от всего арабского мира.
Анвар Гаргаш, министр иностранных дел ОАЭ: «Не о чем договариваться».
Но в российском посольстве пока, несмотря ни на что, царит дипломатичное спокойствие.
Нурмахмад Холов, посол России в Катаре: «У катарских коллег большие сомнения, что это рук российских хакеров или российских граждан».
Официальная позиция четкая — на возможные провокации не поддаваться, со всеми дружить и всех как можно скорее посадить за стол переговоров.
Тем временем мировая пресса уже успела окрестить кризис как самый большой провал американской дипломатии за последние 10 лет.
Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин попытался разобраться, не окажется ли большой скандал вокруг маленькой страны поводом к большой войне и чем все это может грозить России. Подробности — в репортаже.
Если сто лет назад перед Первой мировой войной пороховой бочкой, которая в итоге и взорвала хрупкий мир, называли Балканы, то сегодня нефтяная бочка Ближнего Востока ничуть не менее взрывоопасна.
Американский CNN выдал сенсацию: возможно, именно русские хакеры взломали катарское новостное агентство, опубликовали фальшивое сообщение от лица эмира Катара и фактически запустили ближневосточную бурю.
Абдулла Али, работник телеканала Al Jazeera: «Да, взлом был, и некоторые каналы подхватили это вранье и начали раскручивать».
Раскрутили так, что того и гляди Абдулле Али и его коллегам придется оправдываться за место, где они работают и на кого. Если Катар якобы спонсирует террористов, то значит, главный катарский канал их идеологически поддерживает.
Джайлс Трендер, программный директор телеканала Al Jazeera: «Этим утром BBC заявила, что у Al Jazeera проблемы и канал могут закрыть, потому что мы проповедуем радикальный ислам. Они просто берут какие-то заявления и подкармливают их. Это просто абсурд».
Главный новостной кочегар мира Дональд Трамп своими твитами не только не снижает градус напряжения, а наоборот поддает жара в из без того жаркие персидские расклады. У американского президента может быть все просто, но Восток — дело тонкое, и за арабской ссорой явно скрываются какие-то более глубокие причины. Катар качает из Персидского залива газ, который активно покупают Великобритания, Индия и Япония. Но не всем соседям по Персидскому заливу нравится это влияние.
Ислам Хассан, исследователь университета Джорджтауна: «Саудовская Аравия хочет, чтобы Катар ушел в тень, чтобы они могли им управлять, чтобы он не вставал между США и Саудовской Аравией, чтобы у него не было своей международной политики».
Казалось бы, конфликт локальный, но откуда тогда ярые попытки втянуть в него Россию?
Ислам Хассан: «Я думаю, роль России такова, что ее начнут обвинять. Надо же кого-то обвинить, так сказать, найти козла отпущения».
Президент Турции Эрдоган тем временем пообещал в поддержку отправить в Катар войска для совместных учений, а министр ОАЭ наоборот говорит так, будто отрезает Катар от всего арабского мира.
Анвар Гаргаш, министр иностранных дел ОАЭ: «Не о чем договариваться».
Но в российском посольстве пока, несмотря ни на что, царит дипломатичное спокойствие.
Нурмахмад Холов, посол России в Катаре: «У катарских коллег большие сомнения, что это рук российских хакеров или российских граждан».
Официальная позиция четкая — на возможные провокации не поддаваться, со всеми дружить и всех как можно скорее посадить за стол переговоров.
Тем временем мировая пресса уже успела окрестить кризис как самый большой провал американской дипломатии за последние 10 лет.
Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин попытался разобраться, не окажется ли большой скандал вокруг маленькой страны поводом к большой войне и чем все это может грозить России. Подробности — в репортаже.
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