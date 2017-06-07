«Очередной фейк»: Песков ответил на заявления о роли «русских хакеров» в катарском кризисе

Дмитрий Песков опроверг заявления о наличии «русского следа» во взломе агентства новостей в Катаре.
Заявления телеканала CNN о «русских хакерах» пресс-секретарь российского президента назвал «очередным фейком».
Также Песков сообщил, что Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не поднимали тему хакеров во время телефонного разговора, который состоялся накануне.
«русских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе. Каких-либо подтверждений этой информации телеканал не привел.
разорвали с Катаром дипломатические отношения. Власти же Катара сообщили, что сайт агентства был взломан.
Надо сказать, что громкие заявления о всемогущих «русских хакеров» звучали от западных политиков и СМИ уже не раз. Так, бездоказательные обвинения звучали от представителей Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранного президента Франции Эммануэля Макрона. Россия же неоднократно опровергла эти заявления.
Также Песков сообщил, что Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не поднимали тему хакеров во время телефонного разговора, который состоялся накануне.
«русских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе. Каких-либо подтверждений этой информации телеканал не привел.
разорвали с Катаром дипломатические отношения. Власти же Катара сообщили, что сайт агентства был взломан.
Надо сказать, что громкие заявления о всемогущих «русских хакеров» звучали от западных политиков и СМИ уже не раз. Так, бездоказательные обвинения звучали от представителей Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранного президента Франции Эммануэля Макрона. Россия же неоднократно опровергла эти заявления.
Комментарии