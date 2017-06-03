Путин не исключил, что на выборы в США пытались влиять американские хакеры

Телеканал NBC выпустил в эфир часть интервью, в котором президент России отвечает на вопросы американской журналистки Меган Келли.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что нельзя исключить возможность того, что за попытками вмешательства в американские президентские выборы, которые состоялись в ноябре 2016 года, стояли хакеры из США.
Владимир Путин, президент РФ: «Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию. В ходе острой политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить данную информацию, они ее выпустили, сославшись на Россию. Вы не можете себе такое представить? Я могу».
стойко держал удар и высказался на все заданные темы.
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте, а также в приложениях для Android и iOS.
Владимир Путин, президент РФ: «Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию. В ходе острой политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить данную информацию, они ее выпустили, сославшись на Россию. Вы не можете себе такое представить? Я могу».
стойко держал удар и высказался на все заданные темы.
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте, а также в приложениях для Android и iOS.
Комментарии