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  • 03.06, 14:26

    Путин не исключил, что на выборы в США пытались влиять американские хакеры

    4 комментария

    Путин не исключил, что на выборы в США пытались влиять американские хакеры

    Путин не исключил, что на выборы в США пытались влиять американские хакеры

    Телеканал NBC выпустил в эфир часть интервью, в котором президент России отвечает на вопросы американской журналистки Меган Келли.

    Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что нельзя исключить возможность того, что за попытками вмешательства в американские президентские выборы, которые состоялись в ноябре 2016 года, стояли хакеры из США.

    Владимир Путин, президент РФ: «Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию. В ходе острой политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить данную информацию, они ее выпустили, сославшись на Россию. Вы не можете себе такое представить? Я могу».

    Напомним, Меган Келли, которая была модератором одной из дискуссий на пленарном заседании ПМЭФ-2017, еще в пятницу, не выдержав обсуждения сложной экономической тематики, засыпала президента России провокационными вопросами.

    Владимир Путин стойко держал удар и высказался на все заданные темы.

    Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте, а также в приложениях для Android и iOS.

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