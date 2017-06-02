«Дайте таблетку!»: Путин выяснил российско-американские отношения с журналисткой NBC

Отнюдь не об экономике пришлось говорить Владимиру Путину на пленарном заседании
ПМЭФ-2017. Модератором дискуссии стала американская журналистка Меган Келли. Она засыпала лидера страны провокационными вопросами о социальном положении россиян, о вездесущих хакерах и войне в Сирии. Глава нашего государства стойко держал удар и высказался на все заданные темы.
Самым ярким событием второго дня ПМЭФ, без сомнения, стало пленарное заседание с участием президента России. В первые же секунды Владимир Путин задал тон, дав собравшимся команду: «Вольно».
Вести дискуссию пригласили одну из самых высокооплачиваемых тележурналисток мира — американку Меган Келли. Путин, отвечая на ее провокационные вопросы, прошелся по всем острым темам.
Корреспондент НТВ Илья Федосов выбрал наиболее яркие фрагменты дискуссии с участием президента.
Умная женщина легко оживит любую унылую мужскую беседу, и этот женский талант может развернуться как на обычной кухне, так и на пленарном заседании, как сегодня. Особенно, если женщина харизматичная, вроде Меган Келли. Как мы все знаем, любой разговор по душам женщина всегда начинает издалека.
Меган Келли, журналист телеканала NBC: «Я общалась с русскими людьми. Они говорят, что слишком много денег тратят на продовольствие из своего бюджета. Например, на туфли. Что делать, чтобы решить эту проблему?»
Владимир Путин, президент РФ: «Мы эту проблему знаем, мы ее признаем. Она является наиболее чувствительной. Мы не можем ждать слишком долго, поэтому государство должно своими способами, своими инструментами таким образом перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто находится в достаточно сложном положении, в сложной жизненной ситуации. Таких инструментов у нас много. Например, это поддержка семей с небольшими доходами по уплате жилищно-коммунальных платежей. На первый взгляд, это скучные вещи, но они очень важны для людей. Это так называемый материнский капитал, который мы выплачиваем семьям с двумя и большим количеством детей. У Вас, я знаю, трое. Если бы Вы были российской гражданкой, мы бы и Вам выплатили семейный капитал».
Это был первый и последний вопрос Меган, который хоть как-то был связан с темой петербургского форума. Потом она вошла в раж и попыталась перевести разговор на знакомую американскую почву.
Меган Келли, журналист телеканала NBC: «Эксперты говорят, что эти факты нельзя выдумать. Там сотни фактов против России: IP-адреса, отпечатки пальцев, коды. Всё это указывает на Россию. И никакие доказательства не указывают на кого-то еще, кроме России».
Владимир Путин, президент РФ: «Какие отпечатки пальцев? Скажите еще про отпечатки копыт, рогов… Чьи это отпечатки??? IP-адреса вообще можно придумать. Знаете, сколько таких специалистов? Они сделают так, что с Вашего домашнего адреса дети Ваши пошлют. Ваша трехлетняя девочка может совершить таким образом эту атаку. Есть такие специалисты в сфере этих технологий, что они Вам что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят. Это не доказательства. Это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую. А проблема не в нас. Проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: „Перебирает мужик“. Честное слово. Это правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы чего-то не догнали, чего-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты, а виноваты русские, которые вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Мне это напоминает антисемитизм. Во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, но евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются».
Мужчины знают, что в некоторые моменты спорить с женщиной бесполезно. Казалось бы, только что ты логично изложил ей факты, а она снова о своем.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы все должны брать примеры с американских журналистов. Меган демонстрирует высший пилотаж в своей профессии. Я ей только что привел пример, согласно которому никакой дезинформации не было. Вне зависимости от того, кто вбросил информацию по поводу манипуляций внутри Демократической партии в ходе выборов. И фактом этого является уход руководителя со своего поста. Только что сказал. А она мне опять: „Дезинформация“. Какая дезинформация? В чем проявилась дезинформация? Я просто даже этого не знаю».
Меган Келли, журналист телеканала NBC: «Господин президент, сегодня в американской прессе есть сообщение, что администрация Трампа принимала активные шаги, для того чтобы смягчить санкции для России фактически сразу после того, как президент Трамп пришел на свой пост. Эта возможность обсуждалась когда-либо между командой Трампа и Вашими представителями до инаугурации Трампа?»
Владимир Путин, президент РФ: «Откровенно сказать, для меня это тоже было большим удивлением. Такой бред несут! Не понятно, откуда взялись эти люди, которые распространяют такую информацию. Это просто какая-та катастрофа. Наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа. Он за это деньги получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? А его обвиняют в том, что он с кем-то встречался. Вы там совсем спятили, что ли? Это же дипломатическая служба. Да ни о чем они не говорили! Это просто общие слова о том, что нам нужно подумать о том, как нам устраивать отношения. А что, не нужно думать о том, как выстраивать отношения? Все с кондачка делать, бездумно? Ничего конкретного! Просто ноль, вообще ничего! Просто удивительно. Это просто какая-то истерия. И никак не можете прекратить. Ну таблетку вам нужно дать какую-то… Дайте таблетку! Правда. Честное слово. Просто удивительно. Ответ: „Нет“. Никаких договоренностей не было. Даже к снаряду не подошли, даже не успели начать никакие переговоры».
В какой-то момент премьер министр Индии со всей мудростью своего народа даже предложил спорящим свои услуги в качестве юриста. Но американскую женщину с активной жизненной позицией уже было не остановить, и она перешла к сирийскому вопросу.
Меган Келли, журналист телеканала NBC: «Наш президент говорил о том, что вы поддерживаете в Сирии злого человека. Он говорил об Асаде. Вы верите в это?»
Владимир Путин, президент РФ: «Верю ли я в то, что Асад злой человек? Вы спросите других лидеров, которые с ним общались. Он ведь чаще бывал в Европе, чем в России, после того как избрался. Мы защищаем там не столько президента Асада, сколько сирийскую государственность. Мы не хотим, чтобы на территории Сирии возникла ситуация, сопоставимая с Ливией, Сомали или Афганистаном. В Афганистане НАТО присутствует в течение многих лет, а ситуация к лучшему не меняется. Мы хотим сохранить государственность и на базе решения этой фундаментальной проблемы двигаться дальше в сторону урегулирования политическими средствами сирийской проблемы. Да, наверное, там все в чем-то виноваты. Но мы не будем забывать, что если бы не активное вмешательство извне, там бы не было такой ситуации и такой гражданской войны, как мы наблюдаем».
Неизвестно, что подогревало интерес Меган Келли к немедленному выяснению российско-американских отношений. Возможно, присутствие в зале ее новых боссов, ведь она недавно со скандалом сменила место работы.
Но она не оставила в стороне ни одного конфликтного момента, упомянула даже о климатических проблемах. Впрочем, надо отдать должное: разговор по душам она прекратила так же внезапно, как и начала. Сказала, что Петербург — красивый город, и позволила серьезным мужчинам продолжить свой нудный разговор об экономике.
Вести дискуссию пригласили одну из самых высокооплачиваемых тележурналисток мира — американку Меган Келли. Путин, отвечая на ее провокационные вопросы, прошелся по всем острым темам.
Корреспондент НТВ Илья Федосов выбрал наиболее яркие фрагменты дискуссии с участием президента.
Умная женщина легко оживит любую унылую мужскую беседу, и этот женский талант может развернуться как на обычной кухне, так и на пленарном заседании, как сегодня. Особенно, если женщина харизматичная, вроде Меган Келли. Как мы все знаем, любой разговор по душам женщина всегда начинает издалека.
Меган Келли, журналист телеканала NBC: «Я общалась с русскими людьми. Они говорят, что слишком много денег тратят на продовольствие из своего бюджета. Например, на туфли. Что делать, чтобы решить эту проблему?»
Владимир Путин, президент РФ: «Мы эту проблему знаем, мы ее признаем. Она является наиболее чувствительной. Мы не можем ждать слишком долго, поэтому государство должно своими способами, своими инструментами таким образом перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто находится в достаточно сложном положении, в сложной жизненной ситуации. Таких инструментов у нас много. Например, это поддержка семей с небольшими доходами по уплате жилищно-коммунальных платежей. На первый взгляд, это скучные вещи, но они очень важны для людей. Это так называемый материнский капитал, который мы выплачиваем семьям с двумя и большим количеством детей. У Вас, я знаю, трое. Если бы Вы были российской гражданкой, мы бы и Вам выплатили семейный капитал».
Это был первый и последний вопрос Меган, который хоть как-то был связан с темой петербургского форума. Потом она вошла в раж и попыталась перевести разговор на знакомую американскую почву.
Меган Келли, журналист телеканала NBC: «Эксперты говорят, что эти факты нельзя выдумать. Там сотни фактов против России: IP-адреса, отпечатки пальцев, коды. Всё это указывает на Россию. И никакие доказательства не указывают на кого-то еще, кроме России».
Владимир Путин, президент РФ: «Какие отпечатки пальцев? Скажите еще про отпечатки копыт, рогов… Чьи это отпечатки??? IP-адреса вообще можно придумать. Знаете, сколько таких специалистов? Они сделают так, что с Вашего домашнего адреса дети Ваши пошлют. Ваша трехлетняя девочка может совершить таким образом эту атаку. Есть такие специалисты в сфере этих технологий, что они Вам что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят. Это не доказательства. Это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую. А проблема не в нас. Проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: „Перебирает мужик“. Честное слово. Это правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы чего-то не догнали, чего-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты, а виноваты русские, которые вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Мне это напоминает антисемитизм. Во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, но евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются».
Мужчины знают, что в некоторые моменты спорить с женщиной бесполезно. Казалось бы, только что ты логично изложил ей факты, а она снова о своем.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы все должны брать примеры с американских журналистов. Меган демонстрирует высший пилотаж в своей профессии. Я ей только что привел пример, согласно которому никакой дезинформации не было. Вне зависимости от того, кто вбросил информацию по поводу манипуляций внутри Демократической партии в ходе выборов. И фактом этого является уход руководителя со своего поста. Только что сказал. А она мне опять: „Дезинформация“. Какая дезинформация? В чем проявилась дезинформация? Я просто даже этого не знаю».
Меган Келли, журналист телеканала NBC: «Господин президент, сегодня в американской прессе есть сообщение, что администрация Трампа принимала активные шаги, для того чтобы смягчить санкции для России фактически сразу после того, как президент Трамп пришел на свой пост. Эта возможность обсуждалась когда-либо между командой Трампа и Вашими представителями до инаугурации Трампа?»
Владимир Путин, президент РФ: «Откровенно сказать, для меня это тоже было большим удивлением. Такой бред несут! Не понятно, откуда взялись эти люди, которые распространяют такую информацию. Это просто какая-та катастрофа. Наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа. Он за это деньги получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? А его обвиняют в том, что он с кем-то встречался. Вы там совсем спятили, что ли? Это же дипломатическая служба. Да ни о чем они не говорили! Это просто общие слова о том, что нам нужно подумать о том, как нам устраивать отношения. А что, не нужно думать о том, как выстраивать отношения? Все с кондачка делать, бездумно? Ничего конкретного! Просто ноль, вообще ничего! Просто удивительно. Это просто какая-то истерия. И никак не можете прекратить. Ну таблетку вам нужно дать какую-то… Дайте таблетку! Правда. Честное слово. Просто удивительно. Ответ: „Нет“. Никаких договоренностей не было. Даже к снаряду не подошли, даже не успели начать никакие переговоры».
В какой-то момент премьер министр Индии со всей мудростью своего народа даже предложил спорящим свои услуги в качестве юриста. Но американскую женщину с активной жизненной позицией уже было не остановить, и она перешла к сирийскому вопросу.
Меган Келли, журналист телеканала NBC: «Наш президент говорил о том, что вы поддерживаете в Сирии злого человека. Он говорил об Асаде. Вы верите в это?»
Владимир Путин, президент РФ: «Верю ли я в то, что Асад злой человек? Вы спросите других лидеров, которые с ним общались. Он ведь чаще бывал в Европе, чем в России, после того как избрался. Мы защищаем там не столько президента Асада, сколько сирийскую государственность. Мы не хотим, чтобы на территории Сирии возникла ситуация, сопоставимая с Ливией, Сомали или Афганистаном. В Афганистане НАТО присутствует в течение многих лет, а ситуация к лучшему не меняется. Мы хотим сохранить государственность и на базе решения этой фундаментальной проблемы двигаться дальше в сторону урегулирования политическими средствами сирийской проблемы. Да, наверное, там все в чем-то виноваты. Но мы не будем забывать, что если бы не активное вмешательство извне, там бы не было такой ситуации и такой гражданской войны, как мы наблюдаем».
Неизвестно, что подогревало интерес Меган Келли к немедленному выяснению российско-американских отношений. Возможно, присутствие в зале ее новых боссов, ведь она недавно со скандалом сменила место работы.
Но она не оставила в стороне ни одного конфликтного момента, упомянула даже о климатических проблемах. Впрочем, надо отдать должное: разговор по душам она прекратила так же внезапно, как и начала. Сказала, что Петербург — красивый город, и позволила серьезным мужчинам продолжить свой нудный разговор об экономике.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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