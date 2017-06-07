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  • 07.06, 02:34

    «Русских хакеров» заподозрили в развязывании катарского кризиса

    2 комментария

    «Русских хакеров» заподозрили в развязывании катарского кризиса

    «Русских хакеров» заподозрили в развязывании катарского кризиса

    США заподозрили «русских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре, в результате которого разгорелся дипломатический конфликт на Ближнем Востоке.

    Как сообщил телеканал CNN, ФБР оказывает Катару помощь в расследовании якобы имевшего место взлома. Источники рассказали телеканалу, что «целью русских было создать напряженность между США и их союзниками».

    Каких-либо подтверждений данной информации CNN не приводит.


    Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта агентства QNA, оправдываясь за публикацию на ресурсе заявления эмира Тамима бен Хамада Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран региона, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США, сообщает РИА Новости. Вскоре после этого Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали с Катаром дипломатические отношения.

    Информагентство Катара является единственным СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, имеющая отношения к властям эмирата. Вернуть контроль над страницей агентства в сети удалось через 4 часа после ее взлома. При этом попытки взломать страницы агентства в социальных сетях продолжались в течение всего дня.

    Обвинения в адрес всемогущих «русских хакеров» периодически звучат от западных политиков, которые, впрочем, не спешат предъявлять тому доказательства . С подобными заявлениями выступали, например, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

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