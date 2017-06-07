«Русских хакеров» заподозрили в развязывании катарского кризиса

США заподозрили «русских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре, в результате которого разгорелся дипломатический конфликт на Ближнем Востоке.
Как сообщил телеканал CNN, ФБР оказывает Катару помощь в расследовании якобы имевшего место взлома. Источники рассказали телеканалу, что «целью русских было создать напряженность между США и их союзниками».
Каких-либо подтверждений данной информации CNN не приводит.
Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта агентства QNA, оправдываясь за публикацию на ресурсе заявления эмира Тамима бен Хамада Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран региона, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США, сообщает РИА Новости. Вскоре после этого Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали с Катаром дипломатические отношения.
Обвинения в адрес всемогущих «русских хакеров» периодически звучат от западных политиков, которые, впрочем, не спешат предъявлять тому доказательства . С подобными заявлениями выступали, например, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.
Каких-либо подтверждений данной информации CNN не приводит.
Russia’s goal appears to be to cause rifts between the US and its regional allies, US officials say https://t.co/jMBLcqNvnU pic.twitter.com/oraARKJxLS— CNN (@CNN) 6 июня 2017 г.
Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта агентства QNA, оправдываясь за публикацию на ресурсе заявления эмира Тамима бен Хамада Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран региона, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США, сообщает РИА Новости. Вскоре после этого Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали с Катаром дипломатические отношения.
Обвинения в адрес всемогущих «русских хакеров» периодически звучат от западных политиков, которые, впрочем, не спешат предъявлять тому доказательства . С подобными заявлениями выступали, например, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.
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