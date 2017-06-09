Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 21:08
    Ненужные выборы обернулись для «жадины» Терезы Мэй провалом. Великобритания, выборы, Тереза Мэй. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ненужные выборы обернулись для «жадины» Терезы Мэй провалом

    комментировать

    Ненужные выборы обернулись для «жадины» Терезы Мэй провалом

    Ненужные выборы обернулись для «жадины» Терезы Мэй провалом

      Шокирующий результат сегодня объявлен на выборах в парламент Великобритании. Премьер Тереза Мэй, которая была уверена в победе своей партии консерваторов, потеряла большинство в парламенте. Лейбористы набрали неожиданно много голосов. Газеты пишут об «эпическом провале» Мэй, а оппозиция призывает премьера немедленно уйти в отставку.

      К обеду ждали отставки премьер-министра, но Тереза Мэй накрасила губы поярче, чтобы никто не упрекнул ее за бледный вид, и твердой походкой отправилась в Букингемский дворец — чтобы сообщить королеве, что остается, и будет формировать правительство из тех соратников, кто пережил ее социальный эксперимент — ненужные выборы.

      Тереза Мэй, как и кот резиденции Ларри, привязалась к Даунинг-Стрит и не планирует съезжать. В результате выборов она потеряла 12 бойцов. Говорила, катастрофой будет, если потеряет шесть. Ее противник Корбин приобрел 29. Провести выборы было идеей Терезы Мэй. За это британцы называют ее жадиной. У нее было большинство, но захотелось большинства еще большего.

      Британцы считают, что лучше бы Тереза Мэй тратила силы не на внеурочную агитацию, а занималась спокойно до 2020-го Brexit и борьбой с терроризмом.

      Да и с кем она мерилась силами. В ее округе Мейдэнхэд против Мэй выступил лорд Бакетхэд. Реальный персонаж с реальным ведром, который зарегистрировался кандидатом и выпустил свой предвыборный манифест. Человек с железной пустой головой забрал у Терезы Мэй 249 голосов. Также против Терезы выступила ростовая кукла Элмо — у нее три голоса. Рядом с главой партии либерал-демократов крутился Мистер Рыбная Палочка, тоже метил в Палату общин. Вокруг лидера оппозиции Джереми Корбина крутились только дамы, одну из них он вместо ладони хлопнул по бюсту. В парламент пыталась прорваться женщина-трансгендер Софи Кук, которая раньше была Стивом и лечилась от депрессии. Ее не выбрали, зато в парламент прошла первая в истории женщина-сикх. Будет представлять интересы этой религиозной индийской группы.

      Не железной, а стручковой леди называют теперь Терезу Мэй. Но она держит хорошую мину. Действительно, правительственного кризиса сегодня не случилось — она по-прежнему у власти. Но парламент считается теперь провисшим, потому что все решения будут теперь провисать и подвисать, передает корреспондент Лиза Герсон.

      Новости по теме

      Великобритания выходит из ЕС

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru