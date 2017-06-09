Ненужные выборы обернулись для «жадины» Терезы Мэй провалом

Шокирующий результат сегодня объявлен на выборах в парламент Великобритании. Премьер Тереза Мэй, которая была уверена в победе своей партии консерваторов, потеряла большинство в парламенте. Лейбористы набрали неожиданно много голосов. Газеты пишут об «эпическом провале» Мэй, а оппозиция призывает премьера немедленно уйти в отставку.
К обеду ждали отставки премьер-министра, но Тереза Мэй накрасила губы поярче, чтобы никто не упрекнул ее за бледный вид, и твердой походкой отправилась в Букингемский дворец — чтобы сообщить королеве, что остается, и будет формировать правительство из тех соратников, кто пережил ее социальный эксперимент — ненужные выборы.
Тереза Мэй, как и кот резиденции Ларри, привязалась к Даунинг-Стрит и не планирует съезжать. В результате выборов она потеряла 12 бойцов. Говорила, катастрофой будет, если потеряет шесть. Ее противник Корбин приобрел 29. Провести выборы было идеей Терезы Мэй. За это британцы называют ее жадиной. У нее было большинство, но захотелось большинства еще большего.
Британцы считают, что лучше бы Тереза Мэй тратила силы не на внеурочную агитацию, а занималась спокойно до 2020-го Brexit и борьбой с терроризмом.
Да и с кем она мерилась силами. В ее округе Мейдэнхэд против Мэй выступил лорд Бакетхэд. Реальный персонаж с реальным ведром, который зарегистрировался кандидатом и выпустил свой предвыборный манифест. Человек с железной пустой головой забрал у Терезы Мэй 249 голосов. Также против Терезы выступила ростовая кукла Элмо — у нее три голоса. Рядом с главой партии либерал-демократов крутился Мистер Рыбная Палочка, тоже метил в Палату общин. Вокруг лидера оппозиции Джереми Корбина крутились только дамы, одну из них он вместо ладони хлопнул по бюсту. В парламент пыталась прорваться женщина-трансгендер Софи Кук, которая раньше была Стивом и лечилась от депрессии. Ее не выбрали, зато в парламент прошла первая в истории женщина-сикх. Будет представлять интересы этой религиозной индийской группы.
Не железной, а стручковой леди называют теперь Терезу Мэй. Но она держит хорошую мину. Действительно, правительственного кризиса сегодня не случилось — она по-прежнему у власти. Но парламент считается теперь провисшим, потому что все решения будут теперь провисать и подвисать, передает корреспондент Лиза Герсон.
Тереза Мэй, как и кот резиденции Ларри, привязалась к Даунинг-Стрит и не планирует съезжать. В результате выборов она потеряла 12 бойцов. Говорила, катастрофой будет, если потеряет шесть. Ее противник Корбин приобрел 29. Провести выборы было идеей Терезы Мэй. За это британцы называют ее жадиной. У нее было большинство, но захотелось большинства еще большего.
Британцы считают, что лучше бы Тереза Мэй тратила силы не на внеурочную агитацию, а занималась спокойно до 2020-го Brexit и борьбой с терроризмом.
Да и с кем она мерилась силами. В ее округе Мейдэнхэд против Мэй выступил лорд Бакетхэд. Реальный персонаж с реальным ведром, который зарегистрировался кандидатом и выпустил свой предвыборный манифест. Человек с железной пустой головой забрал у Терезы Мэй 249 голосов. Также против Терезы выступила ростовая кукла Элмо — у нее три голоса. Рядом с главой партии либерал-демократов крутился Мистер Рыбная Палочка, тоже метил в Палату общин. Вокруг лидера оппозиции Джереми Корбина крутились только дамы, одну из них он вместо ладони хлопнул по бюсту. В парламент пыталась прорваться женщина-трансгендер Софи Кук, которая раньше была Стивом и лечилась от депрессии. Ее не выбрали, зато в парламент прошла первая в истории женщина-сикх. Будет представлять интересы этой религиозной индийской группы.
Не железной, а стручковой леди называют теперь Терезу Мэй. Но она держит хорошую мину. Действительно, правительственного кризиса сегодня не случилось — она по-прежнему у власти. Но парламент считается теперь провисшим, потому что все решения будут теперь провисать и подвисать, передает корреспондент Лиза Герсон.
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