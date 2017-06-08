В британском парламенте впервые может появиться депутат-трансгендер

Софи Кук стала первым трансгендером — кандидатом на выборах в британский парламент.
50-летняя Кук представляет Лейбористскую партию. Трансгендер пытается избраться от округа Ист Вортинг и Шорхэм.
Сама Софи Кук назвала жизненно важным то, чтобы в парламенте были представлены все слои общества, независимо от пола, сексуальных предпочтений, гендерной идентичности, расы или религии, передает The Independent.
При рождении кандидату было дано имя Стив. У Кук есть три ребенка.
в Великобритании проходят внеочередные всеобщие выборы, на которых определят кандидатов на 650 мест в нижней палате парламента — Палате общин. Голосование инициировала правящая Консервативная партия, чтобы получить больше мест в Палате общин, а заодно иметь твердую почву под ногами во время Brexit и тяжелых переговоров с Брюсселем.
Сама Софи Кук назвала жизненно важным то, чтобы в парламенте были представлены все слои общества, независимо от пола, сексуальных предпочтений, гендерной идентичности, расы или религии, передает The Independent.
При рождении кандидату было дано имя Стив. У Кук есть три ребенка.
в Великобритании проходят внеочередные всеобщие выборы, на которых определят кандидатов на 650 мест в нижней палате парламента — Палате общин. Голосование инициировала правящая Консервативная партия, чтобы получить больше мест в Палате общин, а заодно иметь твердую почву под ногами во время Brexit и тяжелых переговоров с Брюсселем.
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