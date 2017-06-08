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  • 08.06, 20:56

    В британском парламенте впервые может появиться депутат-трансгендер

    4 комментария
    • Фото Reuters © 2017, Adam Holt
    В британском парламенте впервые может появиться <nobr>депутат-трансгендер</nobr>

    В британском парламенте впервые может появиться депутат-трансгендер

    В британском парламенте впервые может появиться <nobr>депутат-трансгендер</nobr>
  • Фото Reuters © 2017, Adam Holt

    • Софи Кук стала первым трансгендером — кандидатом на выборах в британский парламент.

    50-летняя Кук представляет Лейбористскую партию. Трансгендер пытается избраться от округа Ист Вортинг и Шорхэм.

    Сама Софи Кук назвала жизненно важным то, чтобы в парламенте были представлены все слои общества, независимо от пола, сексуальных предпочтений, гендерной идентичности, расы или религии, передает The Independent.

    При рождении кандидату было дано имя Стив. У Кук есть три ребенка.

    Напомним, сегодня в Великобритании проходят внеочередные всеобщие выборы, на которых определят кандидатов на 650 мест в нижней палате парламента — Палате общин. Голосование инициировала правящая Консервативная партия, чтобы получить больше мест в Палате общин, а заодно иметь твердую почву под ногами во время Brexit и тяжелых переговоров с Брюсселем.

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