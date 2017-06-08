Появилось видео атаки боевиков на парламент Ирана

СМИ опубликовали видеозапись нападения террористов на иранский парламент.
На записи видно, как по залу носятся вооруженные боевики. Люди в панике пытаются спастись бегством, спрятаться или просто ложатся на пол.
Напомним, в среду, 7 июня, злоумышленники, переодетые в женские платья, ворвались в здание иранского парламента и начали стрелять. Одновременно группа террористов атаковала мавзолей основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни. Жертвами атак стали 16 человек, 52 получили ранения.
Ранее иранская разведка опубликовала фотографии пятерых боевиков, уничтоженных во время двойного теракта. При этом отмечалось, что все они принимали участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне запрещенного «Исламского государства».
Напомним, в среду, 7 июня, злоумышленники, переодетые в женские платья, ворвались в здание иранского парламента и начали стрелять. Одновременно группа террористов атаковала мавзолей основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни. Жертвами атак стали 16 человек, 52 получили ранения.
Ранее иранская разведка опубликовала фотографии пятерых боевиков, уничтоженных во время двойного теракта. При этом отмечалось, что все они принимали участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне запрещенного «Исламского государства».
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