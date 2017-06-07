Напавшие на Тегеран террористы перед смертью записали видеообращение

Серия террористических атак сегодня совершена в Иране. Нападению подверглись парламент страны и почитаемый иранцами мавзолей Хомейни. В нападениях участвовали смертники. На данный момент известно о 12 погибших и более 40 пострадавших. Жители Ирана шокированы.
Террористические атаки начались практически одновременно — в 10:30 по тегеранскому времени. Одна группа из четырех человек, переодетых в женскую одежду, с пистолетами и автоматами Калашникова проникла в здание парламента. В зал заседаний, где в тот момент работали депутаты, они не попали, двери были закрыты. Перестрелка с охраной развернулась на верхних этажах здания. Было много слухов, очевидцы сообщали о взрывах то ли поясов смертников, то ли ручных гранат, о захвате заложников, о том, что один террорист отравился цианистым калием, чтобы не попасть в руки спецслужб.
Позже некое агентство, рупор запрещенного ИГИЛ, взявшего на себя ответственность за нападения, разместило в Интернете 20-секундное видео, на котором слышны слова террористов, что они отсюда живыми уходить не собираются. Слышны выстрелы, на полу лежит убитый человек. В конце концов, трое из нападавших были застрелены, один взорвал на себе пояс смертника.
В это же время в 20 километрах от парламента на юге столицы террористы штурмовали мавзолей аятоллы Хомейни, лидера Исламской революции 1979 года. Двое человек открыли стрельбу, ранив трех охранников и убив сотрудника по озеленению территории. Один из террористов подорвал себя, второй был уничтожен полицией. В результате атак, по официальным данным, погибли 12 человек и 42 получили ранения.
Места, выбранные для нападения, — не случайные, это, пожалуй, главные символы Ирана. Аятолла Хомейни скончался в 1989 году и был похоронен рядом с кладбищем мучеников революции. Со временем захоронение превратилось в огромный мемориальный комплекс, строительство обошлось в 2 миллиарда долларов. В мавзолее находится усыпальница со своим куполом, внутри нее — надгробия аятоллы и его сына, они покрыты зеленым бархатом. Миллионы людей приходят сюда почтить память первого высшего руководителя Ирана.
Подробнее об атаках — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Позже некое агентство, рупор запрещенного ИГИЛ, взявшего на себя ответственность за нападения, разместило в Интернете 20-секундное видео, на котором слышны слова террористов, что они отсюда живыми уходить не собираются. Слышны выстрелы, на полу лежит убитый человек. В конце концов, трое из нападавших были застрелены, один взорвал на себе пояс смертника.
В это же время в 20 километрах от парламента на юге столицы террористы штурмовали мавзолей аятоллы Хомейни, лидера Исламской революции 1979 года. Двое человек открыли стрельбу, ранив трех охранников и убив сотрудника по озеленению территории. Один из террористов подорвал себя, второй был уничтожен полицией. В результате атак, по официальным данным, погибли 12 человек и 42 получили ранения.
Места, выбранные для нападения, — не случайные, это, пожалуй, главные символы Ирана. Аятолла Хомейни скончался в 1989 году и был похоронен рядом с кладбищем мучеников революции. Со временем захоронение превратилось в огромный мемориальный комплекс, строительство обошлось в 2 миллиарда долларов. В мавзолее находится усыпальница со своим куполом, внутри нее — надгробия аятоллы и его сына, они покрыты зеленым бархатом. Миллионы людей приходят сюда почтить память первого высшего руководителя Ирана.
Подробнее об атаках — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Комментарии