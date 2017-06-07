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  • 07.06, 14:41

    Жертвами терактов в Иране стали 12 человек, силовая операция завершена

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    Жертвами терактов в Иране стали 12 человек, силовая операция завершена

    Жертвами терактов в Иране стали 12 человек, силовая операция завершена

    Жертвами терактов в Иране стали 12 человек, силовая операция завершена
  • Фото: @Tasnimnews_EN /twitter.com

    • Власти Ирана сообщили об уничтожении четырех террористов, атаковавших парламент.

    Пятичасовая антитеррористическая операция завершена.

    По данным медиков, жертвами нападения на парламент и мавзолей имама Хомейни стали 12 человек, 42 получили ранения. Парламентарии во время атаки не пострадали, передает агентство Mehr.

    Напомним, сегодня утром террористы открыли огонь в здании иранского парламента. Кроме того, двое смертников привели в действие взрывные устройства. По некоторым данным, террористы пробрались в здание в женской одежде.

    Одновременно атаке подвергся мавзолей основателя Исламской Республики имама Хомейни. Участвовавшая в нападении женщина подорвала пояс смертника. Один из участников атаки был задержан, второй покончил с собой с помощью капсулы с цианидом, а третьего, вооруженного шестью гранатами, застрелили стражи порядка.

    Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».

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