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  • 07.06, 14:41
    Атаки в Тегеране: взрыв в мавзолее Хомейни устроила женщина. взрывы, Иран, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Атаки в Тегеране: взрыв в мавзолее Хомейни устроила женщина

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    Атаки в Тегеране: взрыв в мавзолее Хомейни устроила женщина

    Атаки в Тегеране: взрыв в мавзолее Хомейни устроила женщина

    Атаки в Тегеране: взрыв в мавзолее Хомейни устроила женщина
    • Фото: @Tasnimnews_EN /twitter.com

      • В Иране разворачивается масштабная антитеррористическая операция. Этим утром преступники совершили двойную атаку на Тегеран. Выстрелы и взрывы, по данным местных СМИ, гремели в самом центре города. Мишенями преступников стали парламент и мавзолей аятоллы Хомейни. В обоих случаях есть погибшие и раненые.

      Атака на парламент Ирана началась в 9:00 по московскому времени. Четверо террористов, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетом, ворвались в здание и устроили перестрелку со службами безопасности. Один из охранников был убит на месте, еще несколько человек получили ранения. Сейчас же медики сейчас говорят о 33-х пострадавших.

      Позднее один из экстемистов был застрелен спецгруппой по освобождению заложников, остальные укрылись в помещении канцелярии парламента. По всей видимости, один из них был смертником, позднее он подорвал себя на четвертом этаже здания.

      Очевидец: «Мы стояли здесь и услышали, как полицейские говорили, что 5 человек вошли в здание парламента и начали стрелять. Мы видели, как ранили одного из нападавших. Его увезли в госпиталь».

      Очевидец: «Я был в госпитале неподалеку. Тут раздались выстрелы, затем они стали интенсивнее. Прибыли полицейские, они перекрыли улицы».

      По сообщениям иранских СМИ, в настоящий момент оставшиеся двое террористов арестованы спецназом.

      Вторая атака произошла в то же самое время в 40 километрах к югу от Тегерана на кладбище Бешехте-Захра. На мавзолей основателя современного Ирана аятоллы Хомейни также напали четверо террористов. Как передает корреспондент Алексей Кондулуков, среди них была женщина. Израсходовав боекомплект, она подорвала надетый на нее жилет с взрывчаткой, это произошло в западном дворе мавзолея.

      Еще один смертник, вооруженный шестью гранатами, был застрелен полицейскими. Силы безопасности также обезвредили оставленное возле мавзолея еще одно взрывное устройство. Сообщается, что в результате этой атаки один человек погиб, пятеро ранены. На данный момент ситуация взята под контроль силами правопорядка. Совет безопасности Ирана собрался на экстренное заседание.

      Поступает информация, что иранской разведке удалось предотвратить еще одну террористическую атаку на территории страны. Пока известно, что ответственность за нападение на парламент взяла группировка «Исламское государство». Это сообщение появилось на сайтах нескольких арабских медиа, но позже было удалено.

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