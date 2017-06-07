Атаки в Тегеране: взрыв в мавзолее Хомейни устроила женщина

В Иране разворачивается масштабная антитеррористическая операция. Этим утром преступники совершили двойную атаку на Тегеран. Выстрелы и взрывы, по данным местных СМИ, гремели в самом центре города. Мишенями преступников стали парламент и мавзолей аятоллы Хомейни. В обоих случаях есть погибшие и раненые.
Атака на парламент Ирана началась в 9:00 по московскому времени. Четверо террористов, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетом, ворвались в здание и устроили перестрелку со службами безопасности. Один из охранников был убит на месте, еще несколько человек получили ранения. Сейчас же медики сейчас говорят о 33-х пострадавших.
Позднее один из экстемистов был застрелен спецгруппой по освобождению заложников, остальные укрылись в помещении канцелярии парламента. По всей видимости, один из них был смертником, позднее он подорвал себя на четвертом этаже здания.
Очевидец: «Мы стояли здесь и услышали, как полицейские говорили, что 5 человек вошли в здание парламента и начали стрелять. Мы видели, как ранили одного из нападавших. Его увезли в госпиталь».
Очевидец: «Я был в госпитале неподалеку. Тут раздались выстрелы, затем они стали интенсивнее. Прибыли полицейские, они перекрыли улицы».
Вторая атака произошла в то же самое время в 40 километрах к югу от Тегерана на кладбище Бешехте-Захра. На мавзолей основателя современного Ирана аятоллы Хомейни также напали четверо террористов. Как передает корреспондент Алексей Кондулуков, среди них была женщина. Израсходовав боекомплект, она подорвала надетый на нее жилет с взрывчаткой, это произошло в западном дворе мавзолея.
Поступает информация, что иранской разведке удалось предотвратить еще одну террористическую атаку на территории страны. Пока известно, что ответственность за нападение на парламент взяла группировка «Исламское государство». Это сообщение появилось на сайтах нескольких арабских медиа, но позже было удалено.
Позднее один из экстемистов был застрелен спецгруппой по освобождению заложников, остальные укрылись в помещении канцелярии парламента. По всей видимости, один из них был смертником, позднее он подорвал себя на четвертом этаже здания.
Очевидец: «Мы стояли здесь и услышали, как полицейские говорили, что 5 человек вошли в здание парламента и начали стрелять. Мы видели, как ранили одного из нападавших. Его увезли в госпиталь».
Очевидец: «Я был в госпитале неподалеку. Тут раздались выстрелы, затем они стали интенсивнее. Прибыли полицейские, они перекрыли улицы».
Вторая атака произошла в то же самое время в 40 километрах к югу от Тегерана на кладбище Бешехте-Захра. На мавзолей основателя современного Ирана аятоллы Хомейни также напали четверо террористов. Как передает корреспондент Алексей Кондулуков, среди них была женщина. Израсходовав боекомплект, она подорвала надетый на нее жилет с взрывчаткой, это произошло в западном дворе мавзолея.
Поступает информация, что иранской разведке удалось предотвратить еще одну террористическую атаку на территории страны. Пока известно, что ответственность за нападение на парламент взяла группировка «Исламское государство». Это сообщение появилось на сайтах нескольких арабских медиа, но позже было удалено.
Комментарии