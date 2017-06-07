СМИ: террористы убили семь человек в парламенте Ирана

В результате стрельбы в иранском парламенте были убиты семь человек, а при нападении на мавзолей Хомейни погибли трое предполагаемых террористов, сообщают иранские СМИ.
В настоящий момент полицейская операция продолжается. По некоторым данным, в здании парламента захвачены четыре заложника. Официально число погибших не подтверждено, сообщает агентство Tasnim.
Напомним, сегодня утром четверо злоумышленников ворвались на территорию парламента и открыли огонь. Сообщалось, что в результате атаки погиб охранник, еще восемь человек получили ранения. Депутаты парламента не пострадали.
террористы атаковали мавзолей основателя Исламской Республики имама Хомейни. Нападавшие открыли огонь, убив одного и ранив четырех человек. Кроме того, женщина, участвовавшая в атаке, подорвала себя в западном дворе мавзолея. Еще один из нападавших был задержан, второй покончил с собой с помощью капсулы с цианидом, а третий, вооруженный шестью гранатами, был уничтожен стражами порядка.
взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».
Напомним, сегодня утром четверо злоумышленников ворвались на территорию парламента и открыли огонь. Сообщалось, что в результате атаки погиб охранник, еще восемь человек получили ранения. Депутаты парламента не пострадали.
террористы атаковали мавзолей основателя Исламской Республики имама Хомейни. Нападавшие открыли огонь, убив одного и ранив четырех человек. Кроме того, женщина, участвовавшая в атаке, подорвала себя в западном дворе мавзолея. Еще один из нападавших был задержан, второй покончил с собой с помощью капсулы с цианидом, а третий, вооруженный шестью гранатами, был уничтожен стражами порядка.
взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».
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