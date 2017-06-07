Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 11:39

    СМИ: террористы убили семь человек в парламенте Ирана

    комментировать
    СМИ: террористы убили семь человек в парламенте Ирана

    СМИ: террористы убили семь человек в парламенте Ирана

    СМИ: террористы убили семь человек в парламенте Ирана
  • Фото: @MehrnewsCom /twitter.com

    • В результате стрельбы в иранском парламенте были убиты семь человек, а при нападении на мавзолей Хомейни погибли трое предполагаемых террористов, сообщают иранские СМИ.

    В настоящий момент полицейская операция продолжается. По некоторым данным, в здании парламента захвачены четыре заложника. Официально число погибших не подтверждено, сообщает агентство Tasnim.

    Напомним, сегодня утром четверо злоумышленников ворвались на территорию парламента и открыли огонь. Сообщалось, что в результате атаки погиб охранник, еще восемь человек получили ранения. Депутаты парламента не пострадали.

    Также сегодня террористы атаковали мавзолей основателя Исламской Республики имама Хомейни. Нападавшие открыли огонь, убив одного и ранив четырех человек. Кроме того, женщина, участвовавшая в атаке, подорвала себя в западном дворе мавзолея. Еще один из нападавших был задержан, второй покончил с собой с помощью капсулы с цианидом, а третий, вооруженный шестью гранатами, был уничтожен стражами порядка.

    Ответственность за нападения уже взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru