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  • 07.06, 11:38
    Смертник взорвался в мавзолее аятоллы Хомейни в Тегеране. Иран, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Смертник взорвался в мавзолее аятоллы Хомейни в Тегеране

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    Смертник взорвался в мавзолее аятоллы Хомейни в Тегеране

    Смертник взорвался в мавзолее аятоллы Хомейни в Тегеране

    Смертник взорвался в мавзолее аятоллы Хомейни в Тегеране
    • Фото: @jamarannews /twitter.com

      • В Иране неизвестные атаковали здание парламента и одну из главных достопримечательностей страны — мавзолей аятоллы Хомейни.

      Появились первые кадры с места стрельбы. Видно, как люди бегут прочь от здания парламента, где в это время раздаются выстрелы. Уже известно об одном убитом. Жертвой нападения стал охранник, он первым оказался на пути нападавших. Еще как минимум 8 человек ранены. Сообщалось, что злоумышленников блокировали в здании.

      Также выстрелы этим утром раздались в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни на юге Тегерана. Там прогремел взрыв. Бомбу привел в действие смертник. Он подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники. Сообщается, полиция задержала двоих его сообщников. Известно, что при стрельбе в мавзолее как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены.

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