Смертник взорвался в мавзолее аятоллы Хомейни в Тегеране

В Иране неизвестные атаковали здание парламента и одну из главных достопримечательностей страны — мавзолей аятоллы Хомейни.
Появились первые кадры с места стрельбы. Видно, как люди бегут прочь от здания парламента, где в это время раздаются выстрелы. Уже известно об одном убитом. Жертвой нападения стал охранник, он первым оказался на пути нападавших. Еще как минимум 8 человек ранены. Сообщалось, что злоумышленников блокировали в здании.
ISNA со ссылкой на источники. Сообщается, полиция задержала двоих его сообщников. Известно, что при стрельбе в мавзолее как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены.
ISNA со ссылкой на источники. Сообщается, полиция задержала двоих его сообщников. Известно, что при стрельбе в мавзолее как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены.
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