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  • 07.06, 11:39

    ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаки на парламент Ирана и мавзолей Хомейни

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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаки на парламент Ирана и мавзолей Хомейни

    ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаки на парламент Ирана и мавзолей Хомейни

    ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаки на парламент Ирана и мавзолей Хомейни
  • Фото: @mamlekate /twitter.com

    • Как минимум один человек погиб и пять пострадали в результате нападения на мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана.

    Четверо злоумышленников сегодня утром ворвались в мавзолей основателя Исламской Республики и открыли огонь по паломникам. А один из нападавших подорвал себя.

    Жертвой атаки стал как минимум один человек. Еще пятеро получили ранения, сообщает агентство Mehr.

    Что же касается нападавших, то, по данным Fars News, один из террористов был уничтожен в перестрелке с правоохранителями. Второй покончил с собой, проглотив капсулу с цианидом. После перестрелки удалось задержать женщину, принимавшую участие в атаке.

    Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что стражи порядка нашли и обезвредили на месте атаки еще один пояс смертника. В настоящий момент близлежащая станция метро закрыта из соображений безопасности.

    Также сегодня террористами был атакован парламент Ирана. По меньшей мере, один человек погиб и восемь получили ранения. Ответственность за нападения уже взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».

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