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  • 07.06, 11:39
    В парламенте Ирана произошла перестрелка: видео с места. Иран, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В парламенте Ирана произошла перестрелка: видео с места

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    В парламенте Ирана произошла перестрелка: видео с места

    В парламенте Ирана произошла перестрелка: видео с места

    В парламенте Ирана произошла перестрелка: видео с места

      Срочные новости поступают из Ирана. В парламенте страны произошла перестрелка. По некоторым данным, выстрелы слышатся до сих пор. Подробностей немного, они противоречивы.

      Сообщалось, в здание ворвались трое, по другой информации, четверо вооруженных преступников. Они открыли беспорядочную стрельбу, ранены как минимум три человека. Есть данные об одном погибшем. Предположительно, он работал охранником. Еще несколько человек взяты в заложники.

      По сообщениям местных СМИ, злоумышленников блокировали. Также приходит информация, что неизвестные открыли стрельбу в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни на юге Тегерана. Есть раненые, из количество неизвестно. По последним данным, в районе мавзолея прогремел взрыв. Бомбу предположительно привел в действие террорист-смертник.

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