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  • 08.06, 13:23

    Жертвами двойного теракта в Иране стали 16 человек

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    Жертвами двойного теракта в Иране стали 16 человек

    Жертвами двойного теракта в Иране стали 16 человек

    Число погибших в результате атак на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни увеличилось до 16.

    Информацию об увеличении количества жертв подтвердили иранские власти. В числе погибших три женщины, остальные — мужчины, сообщает агентство Mehr. Ранения получили 52 человека.

    Также во время антитеррористической операции были уничтожены шесть террористов. Женщину, принимавшую участие в атаке, удалось задержать. Также сообщалось, что после терактов были задержаны пять человек.

    Напомним, двойной теракт в Тегеране произошел накануне утром, 7 июня. Группы боевиков открыли огонь в мавзолее основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни и парламенте страны. Во время атак смертники устроили взрывы.

    Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство». Между тем в иранском Корпусе стражей исламской революции не исключили, что к терактам может быть причастна Саудовская Аравия.

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