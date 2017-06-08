Жертвами двойного теракта в Иране стали 16 человек

Число погибших в результате атак на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни увеличилось до 16.
Информацию об увеличении количества жертв подтвердили иранские власти. В числе погибших три женщины, остальные — мужчины, сообщает агентство Mehr. Ранения получили 52 человека.
Также во время антитеррористической операции были уничтожены шесть террористов. Женщину, принимавшую участие в атаке, удалось задержать. Также сообщалось, что после терактов были задержаны пять человек.
двойной теракт в Тегеране произошел накануне утром, 7 июня. Группы боевиков открыли огонь в мавзолее основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни и парламенте страны. Во время атак смертники устроили взрывы.
Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство». Между тем в иранском Корпусе стражей исламской революции не исключили, что к терактам может быть причастна Саудовская Аравия.
Также во время антитеррористической операции были уничтожены шесть террористов. Женщину, принимавшую участие в атаке, удалось задержать. Также сообщалось, что после терактов были задержаны пять человек.
двойной теракт в Тегеране произошел накануне утром, 7 июня. Группы боевиков открыли огонь в мавзолее основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни и парламенте страны. Во время атак смертники устроили взрывы.
Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство». Между тем в иранском Корпусе стражей исламской революции не исключили, что к терактам может быть причастна Саудовская Аравия.
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