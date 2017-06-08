В Иране задержаны пятеро подозреваемых в двойном теракте

В Иране расследуют двойной теракт, который в среду утром унес жизни 13 человек.
В полиции заявили, что задержали пятерых подозреваемых в двойном теракте в Тегеране. Имена задержанных не раскрываются.
Накануне две группы террористов атаковали сначала парламент Ирана, а потом мавзолей основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни. В последнем один из боевиков успел взорвать пояс смертника. Ответственность на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Между тем власти заявили, что эти нападения не напугали жителей.
Али Хаменеи, верховный лидер Ирана: «Устроенная террористами „игра с петардами“ не окажет никакого влияния на стремление иранского народа двигаться вперед. Экстремисты слишком мелки, чтобы сломить волю иранского народа и властей страны. Слава богу, у них руки коротки. Однако эти инциденты доказывают, что если бы Иран не проявлял твердости в борьбе с терроризмом, то подобного рода события происходили бы в стране значительно чаще».
После терактов власти объявили о созыве экстренного заседания Совета безопасности республики. Как сообщает Reuters, руководство Ирана возложило ответственность за трагедию на Саудовскую Аравию.
Накануне две группы террористов атаковали сначала парламент Ирана, а потом мавзолей основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни. В последнем один из боевиков успел взорвать пояс смертника. Ответственность на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Между тем власти заявили, что эти нападения не напугали жителей.
Али Хаменеи, верховный лидер Ирана: «Устроенная террористами „игра с петардами“ не окажет никакого влияния на стремление иранского народа двигаться вперед. Экстремисты слишком мелки, чтобы сломить волю иранского народа и властей страны. Слава богу, у них руки коротки. Однако эти инциденты доказывают, что если бы Иран не проявлял твердости в борьбе с терроризмом, то подобного рода события происходили бы в стране значительно чаще».
После терактов власти объявили о созыве экстренного заседания Совета безопасности республики. Как сообщает Reuters, руководство Ирана возложило ответственность за трагедию на Саудовскую Аравию.
Комментарии