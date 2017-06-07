Иранский Корпус стражей заявил о причастности Эр-Рияда к терактам в Тегеране

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Саудовская Аравия причастна к нападениям на мавзолей имама Хомейни и парламент.
В КСИР подчеркнули, что атаки произошли вскоре после встречи Дональда Трампа с «ретроградными лидерами, которые поддерживают террористов».
Также в КСИР обратили внимание на то, что ответственность за сегодняшние теракты взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство», что «доказывает, что она (Саудовская Аравия) причастна к жестоким нападениям».
В свою очередь, заместитель руководителя КСИР Хоссейн Салами заявил, что Иран обязательно отомстит «террористам, тем, кто с ними связан и поддерживает их», передает РИА Новости.
открыли огонь в здании иранского парламента. Кроме того, смертник привел в действие взрывное устройство. Одновременно атаке подвергся мавзолей основателя Исламской Республики имама Хомейни.
Жертвами нападения на парламент и мавзолей имама Хомейни стали 12 человек, 42 получили ранения.
Корпус стражей исламской революции — элитное военно-политическое формирование вооруженных сил Ирана. Принимает участие в войне в Сирии на стороне правительственных сил.
Также в КСИР обратили внимание на то, что ответственность за сегодняшние теракты взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство», что «доказывает, что она (Саудовская Аравия) причастна к жестоким нападениям».
В свою очередь, заместитель руководителя КСИР Хоссейн Салами заявил, что Иран обязательно отомстит «террористам, тем, кто с ними связан и поддерживает их», передает РИА Новости.
открыли огонь в здании иранского парламента. Кроме того, смертник привел в действие взрывное устройство. Одновременно атаке подвергся мавзолей основателя Исламской Республики имама Хомейни.
Жертвами нападения на парламент и мавзолей имама Хомейни стали 12 человек, 42 получили ранения.
Корпус стражей исламской революции — элитное военно-политическое формирование вооруженных сил Ирана. Принимает участие в войне в Сирии на стороне правительственных сил.
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