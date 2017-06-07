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  • 07.06, 19:14

    Иранский Корпус стражей заявил о причастности Эр-Рияда к терактам в Тегеране

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    Иранский Корпус стражей заявил о причастности Эр-Рияда к терактам в Тегеране

    Иранский Корпус стражей заявил о причастности <nobr>Эр-Рияда</nobr> к терактам в Тегеране

    В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Саудовская Аравия причастна к нападениям на мавзолей имама Хомейни и парламент.

    В КСИР подчеркнули, что атаки произошли вскоре после встречи Дональда Трампа с «ретроградными лидерами, которые поддерживают террористов».

    Также в КСИР обратили внимание на то, что ответственность за сегодняшние теракты взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство», что «доказывает, что она (Саудовская Аравия) причастна к жестоким нападениям».

    В свою очередь, заместитель руководителя КСИР Хоссейн Салами заявил, что Иран обязательно отомстит «террористам, тем, кто с ними связан и поддерживает их», передает РИА Новости.

    Напомним, сегодня утром террористы открыли огонь в здании иранского парламента. Кроме того, смертник привел в действие взрывное устройство. Одновременно атаке подвергся мавзолей основателя Исламской Республики имама Хомейни.

    В настоящий момент антитерористическая операция завершена. Жертвами нападения на парламент и мавзолей имама Хомейни стали 12 человек, 42 получили ранения.

    Корпус стражей исламской революции — элитное военно-политическое формирование вооруженных сил Ирана. Принимает участие в войне в Сирии на стороне правительственных сил.

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