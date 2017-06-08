Опубликованы фото боевиков, устроивших двойной теракт в Иране

Министерство разведки Ирана опубликовало снимки террористов, уничтоженных при нападении на парламент страны и мавзолей имама Хомейни.
Показаны фотографии и названы имена пяти боевиков.
По предварительным данным, все они являются гражданами Ирана, воевавшими на стороне запрещенного «Исламского государства» и принимавшими участие в боевых действиях в сирийской Ракке и иракском Мосуле.
Домой боевики вернулись в августе 2015 года. По данным иранских властей, еще тогда террористы собирались устроить атаки, однако решили бежать после того, как их план был раскрыт, а лидер уничтожен, передает агентство Tasnim.
ворвались в здание парламента Ирана и открыли огонь. Одновременно группа террористов атаковала мавзолей основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни. Во время нападений смертники устроили взрывы.
Жертвами двойного теракта стали 16 человек, 52 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».
По предварительным данным, все они являются гражданами Ирана, воевавшими на стороне запрещенного «Исламского государства» и принимавшими участие в боевых действиях в сирийской Ракке и иракском Мосуле.
Домой боевики вернулись в августе 2015 года. По данным иранских властей, еще тогда террористы собирались устроить атаки, однако решили бежать после того, как их план был раскрыт, а лидер уничтожен, передает агентство Tasnim.
ворвались в здание парламента Ирана и открыли огонь. Одновременно группа террористов атаковала мавзолей основателя Исламской Республики Аятоллы Хомейни. Во время нападений смертники устроили взрывы.
Жертвами двойного теракта стали 16 человек, 52 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».
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