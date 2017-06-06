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  • 06.06, 22:02

    Заблокированные из-за нападения на полицейских туристы покидают собор Нотр-Дам

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    Заблокированные из-за нападения на полицейских туристы покидают собор Нотр-Дам

    Заблокированные <nobr>из-за</nobr> нападения на полицейских туристы покидают собор <nobr>Нотр-Дам</nobr>

    Сотни людей покидают собор Нотр-Дам-де-Пари после того, как они оказались заблокированы в нем из-за террористической угрозы.

    Как сообщает французский телеканал BFMTV, людей выводят на улицу после бесед с правоохранителями.

    Ранее сообщалось, что на паперти собора Нотр-Дам-де-Пари неизвестный напал с молотком на полицейского. Другой полицейский нейтрализовал нападавшего, ранив его из табельного оружия. Из-за проведения спецоперации в соборе оказались заблокированы около 900 человек.

    По данным французской полиции, нападавший также имел при себе два кухонных ножа и удостоверение личности на имя алжирского студента. Во время атаки он кричал слова о Сирии.

    Прокуратура расценила произошедшее как теракт и начала расследование. На допросе задержанный заявил, что связан с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

    Мэр Парижа Анн Идальго выразила благодарность полиции за мужество и высокий профессионализм. По ее словам, оперативные действия полицейских позволили избежать трагедии.


    Идальго также пожелала скорейшего выздоровления раненому полицейскому и заявила о солидарности с его коллегой, которому удалось нейтрализовать преступника.

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