Заблокированные из-за нападения на полицейских туристы покидают собор Нотр-Дам

Сотни людей покидают собор
Нотр-Дам-де-Пари после того, как они оказались заблокированы в нем из-за террористической угрозы.
Как сообщает французский телеканал BFMTV, людей выводят на улицу после бесед с правоохранителями.
Ранее сообщалось, что на паперти собора Нотр-Дам-де-Пари неизвестный напал с молотком на полицейского. Другой полицейский нейтрализовал нападавшего, ранив его из табельного оружия. Из-за проведения спецоперации в соборе оказались заблокированы около 900 человек.
По данным французской полиции, нападавший также имел при себе два кухонных ножа и удостоверение личности на имя алжирского студента. Во время атаки он кричал слова о Сирии.
расценила произошедшее как теракт и начала расследование. На допросе задержанный заявил, что связан с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Мэр Парижа Анн Идальго выразила благодарность полиции за мужество и высокий профессионализм. По ее словам, оперативные действия полицейских позволили избежать трагедии.
Идальго также пожелала скорейшего выздоровления раненому полицейскому и заявила о солидарности с его коллегой, которому удалось нейтрализовать преступника.
Ранее сообщалось, что на паперти собора Нотр-Дам-де-Пари неизвестный напал с молотком на полицейского. Другой полицейский нейтрализовал нападавшего, ранив его из табельного оружия. Из-за проведения спецоперации в соборе оказались заблокированы около 900 человек.
По данным французской полиции, нападавший также имел при себе два кухонных ножа и удостоверение личности на имя алжирского студента. Во время атаки он кричал слова о Сирии.
расценила произошедшее как теракт и начала расследование. На допросе задержанный заявил, что связан с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Мэр Парижа Анн Идальго выразила благодарность полиции за мужество и высокий профессионализм. По ее словам, оперативные действия полицейских позволили избежать трагедии.
Je salue le courage, la réactivité et le très grand professionnalisme des forces de police, qui ont permis d’éviter un drame. #NotreDame— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 6 июня 2017 г.
Идальго также пожелала скорейшего выздоровления раненому полицейскому и заявила о солидарности с его коллегой, которому удалось нейтрализовать преступника.
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