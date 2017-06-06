Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГИЛ

Драматические события развернулись сегодня возле одной из главных достопримечательностей Парижа, которую ежегодно посещают миллионы туристов.
На паперти собора Нотр-Дам-де-Пари неизвестный напал с молотком на полицейского. Другой патрульный сразу применил табельное оружие и ранил нападавшего в грудь. Свидетели говорят, что слышали два выстрела.
Полиция оцепила квартал вокруг собора и проводит следственные действия. Около 900 человек до сих пор остаются заблокированы внутри. Власти рекомендовали горожанам и туристам воздержаться от посещения этого района.
К этой минуте известно, что нападавший — француз алжирского происхождения. Прокуратура уже назвала атаку терактом.
Глава МВД Франции Жерар Коллон, прибывший к месту инцидента, заявил, что во время нападения преступник кричал фразу «Это за Сирию!». Агентство AFP со ссылкой на источник в следствии сообщило, что злоумышленник признался в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Полиция оцепила квартал вокруг собора и проводит следственные действия. Около 900 человек до сих пор остаются заблокированы внутри. Власти рекомендовали горожанам и туристам воздержаться от посещения этого района.
К этой минуте известно, что нападавший — француз алжирского происхождения. Прокуратура уже назвала атаку терактом.
Глава МВД Франции Жерар Коллон, прибывший к месту инцидента, заявил, что во время нападения преступник кричал фразу «Это за Сирию!». Агентство AFP со ссылкой на источник в следствии сообщило, что злоумышленник признался в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
#BREAKING Notre Dame attacker said he was IS ’soldier of caliphate’: probe source— AFP news agency (@AFP) 6 июня 2017 г.
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