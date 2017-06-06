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  • 06.06, 20:30
    Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГИЛ. Исламское государство, нападения, Париж, стрельба, терроризм, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГИЛ

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    Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГИЛ

    Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГИЛ

    Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГИЛ

      Драматические события развернулись сегодня возле одной из главных достопримечательностей Парижа, которую ежегодно посещают миллионы туристов.

      На паперти собора Нотр-Дам-де-Пари неизвестный напал с молотком на полицейского. Другой патрульный сразу применил табельное оружие и ранил нападавшего в грудь. Свидетели говорят, что слышали два выстрела.

      Полиция оцепила квартал вокруг собора и проводит следственные действия. Около 900 человек до сих пор остаются заблокированы внутри. Власти рекомендовали горожанам и туристам воздержаться от посещения этого района.

      К этой минуте известно, что нападавший — француз алжирского происхождения. Прокуратура уже назвала атаку терактом.

      Глава МВД Франции Жерар Коллон, прибывший к месту инцидента, заявил, что во время нападения преступник кричал фразу «Это за Сирию!». Агентство AFP со ссылкой на источник в следствии сообщило, что злоумышленник признался в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).


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