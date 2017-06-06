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  • 06.06, 19:00
    Полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам в Париже. Париж, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам в Париже

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    Полиция проводит спецоперацию у собора <nobr>Нотр-Дам</nobr> в Париже

    Полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам в Париже

    Полиция проводит спецоперацию у собора <nobr>Нотр-Дам</nobr> в Париже
    • Фото: @AmichaiStein1 /twitter.com

      • Полиция в Париже открыла огонь по мужчине, который пытался напасть на сотрудника правоохранительных органов.

      Как сообщает BFMTV, инцидент произошел у собора Нотр-Дам-де-Пари. Полиция призывает избегать района проведения спецоперации.




      По информации «Интерфакса», полицейские обезвредили злоумышленника. Он получил ранение.

      Французский журналист Дэвид Рахул в своем Twitter опубликовал фотографию нападавшего, лежащего на площади перед собором. О его состоянии не сообщается.


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