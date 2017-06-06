Полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам в Париже

Полиция в Париже открыла огонь по мужчине, который пытался напасть на сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщает BFMTV, инцидент произошел у собора Нотр-Дам-де-Пари. Полиция призывает избегать района проведения спецоперации.
По информации «Интерфакса», полицейские обезвредили злоумышленника. Он получил ранение.
Французский журналист Дэвид Рахул в своем Twitter опубликовал фотографию нападавшего, лежащего на площади перед собором. О его состоянии не сообщается.
🔴Parvis de #NotreDame Intervention en cours des effectifs de police, évitez le secteur— Préfecture de police (@prefpolice) 6 июня 2017 г.
По информации «Интерфакса», полицейские обезвредили злоумышленника. Он получил ранение.
Французский журналист Дэвид Рахул в своем Twitter опубликовал фотографию нападавшего, лежащего на площади перед собором. О его состоянии не сообщается.
Un homme à terre devant notre-dame (il y a ½h). Entre temps il a été évacué pic.twitter.com/amq6ch0raT— David Rahul Métreau (@RahulMetreau) 6 июня 2017 г.
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