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  • 06.06, 19:00
    Нападение на полицейского у собора Нотр-Дам в Париже расследуют как теракт. нападения, Париж, стрельба, терроризм, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Нападение на полицейского у собора Нотр-Дам в Париже расследуют как теракт

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    Нападение на полицейского у собора <nobr>Нотр-Дам</nobr> в Париже расследуют как теракт

    Нападение на полицейского у собора Нотр-Дам в Париже расследуют как теракт

    Нападение на полицейского у собора <nobr>Нотр-Дам</nobr> в Париже расследуют как теракт
    • Фото: @Louis_Morin /twitter.com

      • Нападение на полицейского у собора Нотр-Дам в Париже квалифицировано как теракт. Об этом сообщает AFP.

      По данным агентства, расследование соответствующего преступления начал сегодня отдел прокуратуры Парижа.

      BFMTV со своей стороны сообщает, что мужчина напал на полицейского с молотком. По злоумышленнику открыли огонь, в результате он был ранен.

      Полиция Парижа в своем Twitter сообщает, что нападавший доставлен в больницу. Информации о его состоянии не приводится.


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