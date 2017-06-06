Нападение на полицейского у собора Нотр-Дам в Париже расследуют как теракт

Нападение на полицейского у собора
Нотр-Дам в Париже квалифицировано как теракт. Об этом сообщает AFP.
По данным агентства, расследование соответствующего преступления начал сегодня отдел прокуратуры Парижа.
BFMTV со своей стороны сообщает, что мужчина напал на полицейского с молотком. По злоумышленнику открыли огонь, в результате он был ранен.
Полиция Парижа в своем Twitter сообщает, что нападавший доставлен в больницу. Информации о его состоянии не приводится.
BFMTV со своей стороны сообщает, что мужчина напал на полицейского с молотком. По злоумышленнику открыли огонь, в результате он был ранен.
Полиция Парижа в своем Twitter сообщает, что нападавший доставлен в больницу. Информации о его состоянии не приводится.
🔴 Parvis de #NotreDame Situation maîtrisée, un policier blessé, l’auteur des faits a été neutralisé et orienté vers un hôpital— Préfecture de police (@prefpolice) 6 июня 2017 г.
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