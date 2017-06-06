Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Парламентские слушания по законопроекту о реновации
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.06, 14:26

    Один из лондонских террористов работал в службе безопасности метро

    комментировать
    • Фото: uzomad /youtube.com
    Один из лондонских террористов работал в службе безопасности метро

    Один из лондонских террористов работал в службе безопасности метро

    Один из лондонских террористов работал в службе безопасности метро
  • Фото: uzomad /youtube.com

    • Хурам Шазад Батт, один из троих экстремистов, устроивших атаку на Лондонском мосту, несколько месяцев был сотрудником службы безопасности метро в столице Великобритании.

    Экстремист отвечал за обеспечение безопасности пассажиров на платформе. Он работал на станции «Вестминстер», которая располагается неподалеку от парламента Великобритании, пишет сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ. Кроме того, иногда Хурам Шазад Батт дежурил на станции «Канада-уотер» в райоен Доклендс.

    Батт числился среди работников лондонского метрополитена в период с мая по октябрь прошлого года. Он был уволен за прогулы.

    Известно, что Хурам Шазад Батт — уроженец Пакистана. По данным полиции, в минувшем году он промелькнул в документальном фильме «Джихадист по соседству». На кадрах он молился вместе с другими радикалами в одном из парков Лондона. Примечательно, что раньше он попадал в поле зрения полиции и службы контрразведки MI5.

    Теракт 3 июня устроили трое экстремистов. Вместе с Хурамом в машине находился Рашид Редуан, а имя третьего террориста пока не раскрывается. Они давили людей на Лондонском мосту, а в районе рынка Боро вышли из салона и стали набрасываться на людей с ножами. Прибывшие на место вооруженные правоохранители ликвидировали всех троих нападавших. Жертвами теракта стали семь человек.

    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru