Один из лондонских террористов работал в службе безопасности метро

Хурам Шазад Батт, один из троих экстремистов, устроивших атаку на Лондонском мосту, несколько месяцев был сотрудником службы безопасности метро в столице Великобритании.
Экстремист отвечал за обеспечение безопасности пассажиров на платформе. Он работал на станции «Вестминстер», которая располагается неподалеку от парламента Великобритании, пишет сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ. Кроме того, иногда Хурам Шазад Батт дежурил на станции «Канада-уотер» в райоен Доклендс.
Батт числился среди работников лондонского метрополитена в период с мая по октябрь прошлого года. Он был уволен за прогулы.
промелькнул в документальном фильме «Джихадист по соседству». На кадрах он молился вместе с другими радикалами в одном из парков Лондона. Примечательно, что раньше он попадал в поле зрения полиции и службы контрразведки MI5.
Теракт 3 июня устроили трое экстремистов. Вместе с Хурамом в машине находился Рашид Редуан, а имя третьего террориста пока не раскрывается. Они давили людей на Лондонском мосту, а в районе рынка Боро вышли из салона и стали набрасываться на людей с ножами. Прибывшие на место вооруженные правоохранители ликвидировали всех троих нападавших. Жертвами теракта стали семь человек.
Батт числился среди работников лондонского метрополитена в период с мая по октябрь прошлого года. Он был уволен за прогулы.
промелькнул в документальном фильме «Джихадист по соседству». На кадрах он молился вместе с другими радикалами в одном из парков Лондона. Примечательно, что раньше он попадал в поле зрения полиции и службы контрразведки MI5.
Теракт 3 июня устроили трое экстремистов. Вместе с Хурамом в машине находился Рашид Редуан, а имя третьего террориста пока не раскрывается. Они давили людей на Лондонском мосту, а в районе рынка Боро вышли из салона и стали набрасываться на людей с ножами. Прибывшие на место вооруженные правоохранители ликвидировали всех троих нападавших. Жертвами теракта стали семь человек.
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