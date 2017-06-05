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  • 05.06, 21:04

    Скотленд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов

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    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> назвал имена двух лондонских террористов

    Скотленд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> назвал имена двух лондонских террористов
  • Фото Associated Press © 2017

    • Исполнителями теракта, который был совершен в субботу в столице Великобритании, оказались два жителя Лондона.

    В Скотленд-Ярде назвали имена двух из трех нападавших. Теракт 3 июня совершили Рашид Редуан и Хурам Батт. Первому было 30 лет, а второму — 27. Оба экстремиста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона. Имя третьего террориста пока не раскрывается.

    Установлено, что Батт — гражданин Великобритании родом из Пакистана. Происхождение Редуана пока не установлено. Известно, что он называл себя и марокканцем, и ливийцем. Правоохранители сообщили, что террорист также использовал имя Рашида Элкдара и другую дату рождения.

    Напомним, теракт произошел поздно вечером 3 июня в районе Лондонского моста. Фургон, в котором находились трое экстремистов, начал сбивать людей в пешеходной зоне. Возле рынка Боро автомобиль остановился, террористы, вооруженные ножами, выскочили из салона и стали набрасываться на людей.

    Полиции удалось ликвидировать нападавших спустя 8 минут с момента поступления вызова. Однако жертвами атаки стали семь человек, 48 получили ранения. Сообщалось, что более 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По делу о теракте задержаны более 10 человек. Известно, что в их числе есть женщины.

    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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