Скотленд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов

Исполнителями теракта, который был совершен в субботу в столице Великобритании, оказались два жителя Лондона.
В Скотленд-Ярде назвали имена двух из трех нападавших. Теракт 3 июня совершили Рашид Редуан и Хурам Батт. Первому было 30 лет, а второму — 27. Оба экстремиста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона. Имя третьего террориста пока не раскрывается.
Установлено, что Батт — гражданин Великобритании родом из Пакистана. Происхождение Редуана пока не установлено. Известно, что он называл себя и марокканцем, и ливийцем. Правоохранители сообщили, что террорист также использовал имя Рашида Элкдара и другую дату рождения.
Напомним, теракт произошел поздно вечером 3 июня в районе Лондонского моста. Фургон, в котором находились трое экстремистов, начал сбивать людей в пешеходной зоне. Возле рынка Боро автомобиль остановился, террористы, вооруженные ножами, выскочили из салона и стали набрасываться на людей.
задержаны более 10 человек. Известно, что в их числе есть женщины.
Установлено, что Батт — гражданин Великобритании родом из Пакистана. Происхождение Редуана пока не установлено. Известно, что он называл себя и марокканцем, и ливийцем. Правоохранители сообщили, что террорист также использовал имя Рашида Элкдара и другую дату рождения.
Напомним, теракт произошел поздно вечером 3 июня в районе Лондонского моста. Фургон, в котором находились трое экстремистов, начал сбивать людей в пешеходной зоне. Возле рынка Боро автомобиль остановился, террористы, вооруженные ножами, выскочили из салона и стали набрасываться на людей.
задержаны более 10 человек. Известно, что в их числе есть женщины.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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