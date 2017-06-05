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  • 05.06, 11:14

    Ячейка лондонских террористов находилась под наблюдением полиции с марта

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    Ячейка лондонских террористов находилась под наблюдением полиции с марта

    Ячейка лондонских террористов находилась под наблюдением полиции с марта

    Террористическая ячейка, в которую входили экстремисты, устроившие теракт в районе Лондонского моста вечером 3 июня, находилась под наблюдением полиции с марта текущего года.

    Один из мужчин, участвовавших в нападении, попал в поле зрения правоохранителей еще около двух лет назад, когда он был уличен в попытке вербовки детей. По данным газеты The Telegraph, заявление в полицию на него написала соседка. Она обвинила его в «промывании мозгов» ее детям. По ее словам, вернувшись с прогулки, дети заявили ей, что «хотят стать мусульманами».

    Как сообщает издание, экстремист пытался завербовать еще как минимум одного подростка, который ходил с ним в один спортзал. Сам юноша рассказал, что тот пытался убедить его и других молодых людей вступить в ряды ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.).

    В полицию также обращался один из знакомых экстремиста после того, как узнал, что тот стал симпатизировать радикальным исламистам.

    Сегодня полиция проводит обыски в восточных пригородах Лондона в рамках дела о субботней атаке, передает Reuters. Следственные действия, как сообщили в Скотленд-Ярде, проводятся по двум адресам — в районе Ньюэм и Баркинг. Известно, что задержаны несколько человек, но точное число не называется. Правоохранители допрашивают их. Накануне были задержаны 12 человек, но позднее одного из них отпустили.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэей проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на котором будут обсуждаться действия властей в ответ на атаки террористов.

    Напомним, теракт произошел вечером 3 июня. Трое террористов на фургоне начали давить пешеходов в районе Лондонского моста. Доехав до рынка Боро, они выскочили из салона и стали набрасываться на людей с ножами. В результате атаки погибли семь человек, около 50 были госпитализированы, из них состояние 21 человека оценивается как критическое. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.


    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.


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