Ячейка лондонских террористов находилась под наблюдением полиции с марта

Террористическая ячейка, в которую входили экстремисты, устроившие теракт в районе Лондонского моста вечером 3 июня, находилась под наблюдением полиции с марта текущего года.
Один из мужчин, участвовавших в нападении, попал в поле зрения правоохранителей еще около двух лет назад, когда он был уличен в попытке вербовки детей. По данным газеты The Telegraph, заявление в полицию на него написала соседка. Она обвинила его в «промывании мозгов» ее детям. По ее словам, вернувшись с прогулки, дети заявили ей, что «хотят стать мусульманами».
Как сообщает издание, экстремист пытался завербовать еще как минимум одного подростка, который ходил с ним в один спортзал. Сам юноша рассказал, что тот пытался убедить его и других молодых людей вступить в ряды ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.).
В полицию также обращался один из знакомых экстремиста после того, как узнал, что тот стал симпатизировать радикальным исламистам.
Сегодня полиция проводит обыски в восточных пригородах Лондона в рамках дела о субботней атаке, передает Reuters. Следственные действия, как сообщили в Скотленд-Ярде, проводятся по двум адресам — в районе Ньюэм и Баркинг. Известно, что задержаны несколько человек, но точное число не называется. Правоохранители допрашивают их. Накануне были задержаны 12 человек, но позднее одного из них отпустили.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэей проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на котором будут обсуждаться действия властей в ответ на атаки террористов.
теракт произошел вечером 3 июня. Трое террористов на фургоне начали давить пешеходов в районе Лондонского моста. Доехав до рынка Боро, они выскочили из салона и стали набрасываться на людей с ножами. В результате атаки погибли семь человек, около 50 были госпитализированы, из них состояние 21 человека оценивается как критическое. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.
Как сообщает издание, экстремист пытался завербовать еще как минимум одного подростка, который ходил с ним в один спортзал. Сам юноша рассказал, что тот пытался убедить его и других молодых людей вступить в ряды ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.).
В полицию также обращался один из знакомых экстремиста после того, как узнал, что тот стал симпатизировать радикальным исламистам.
Сегодня полиция проводит обыски в восточных пригородах Лондона в рамках дела о субботней атаке, передает Reuters. Следственные действия, как сообщили в Скотленд-Ярде, проводятся по двум адресам — в районе Ньюэм и Баркинг. Известно, что задержаны несколько человек, но точное число не называется. Правоохранители допрашивают их. Накануне были задержаны 12 человек, но позднее одного из них отпустили.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэей проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на котором будут обсуждаться действия властей в ответ на атаки террористов.
теракт произошел вечером 3 июня. Трое террористов на фургоне начали давить пешеходов в районе Лондонского моста. Доехав до рынка Боро, они выскочили из салона и стали набрасываться на людей с ножами. В результате атаки погибли семь человек, около 50 были госпитализированы, из них состояние 21 человека оценивается как критическое. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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