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  • 04.06, 16:12
    В Сети появились кадры первых минут после теракта в Лондоне. Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сети появились кадры первых минут после теракта в Лондоне

    1 комментарий
    В Сети появились кадры первых минут после теракта в Лондоне

    В Сети появились кадры первых минут после теракта в Лондоне

    В Сети появились кадры первых минут после теракта в Лондоне

      Очевидец запечатлел происходившее на улице, расположенной неподалеку от рынка Боро, вскоре после атаки террористов.

      На кадрах, снятых минувшей ночью вскоре после теракта, видно людей, которые бегут по улице. Слышны крики людей, которые спешат оказаться как можно дальше от района, где произошла атака.

      В кадр также попали несколько машин полиции. Видны сигнальные огни автомобилей правоохранителей.

      Напомним, теракт произошел в Лондоне поздно вечером в субботу. Трое террористов на белом фургоне выехали на пешеходную зону Лондонского моста, где начали давить людей. В районе рынка Боро они вышли из салона и стали добивать пострадавших ножами. Нападавшие врывались в кафе и пабы, где набрасывались на посетителей. Полиция отреагировала достаточно быстро, террористы были ликвидированы, но в результате этой атаки погибли семь человек, около 50 были доставлены в больницы.

      «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

      Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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