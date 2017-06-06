Лондонский террорист засветился в фильме «Джихадист по соседству»

Британская полиция назвала имена двоих из троих преступников, устроивших теракт в Лондоне.
По информации Скотленд-Ярда, это 30-летний Рашид Редуан (по разным данным, он либо ливиец, либо марокканец) и 27-летний Хурам Шазад Батт — подданный Великобритании, родившийся в Пакистане. Имя третьего террориста пока не установлено. Следователи сейчас выясняют их принадлежность к исламистским группировкам.
По данным полиции, мужчина, похожий на Хурама Батта, в прошлом году промелькнул в документальном фильме «Джихадист по соседству». Он молился вместе с другими радикальными мусульманами в одном из лондонских парков. Кроме того, Хурам Батт ранее попадал в поле зрения полиции и службы британской контрразведки MI5.
Следователи Скотленд-Ярда обратились к населению с просьбой сообщить властям информацию о террористах и о тех местах, которые они обычно посещали, а также об их передвижениях в последние дни или часы перед терактом.
Тем временем всех задержанных по подозрению в причастности к теракту после допросов отпустили.
По данным полиции, мужчина, похожий на Хурама Батта, в прошлом году промелькнул в документальном фильме «Джихадист по соседству». Он молился вместе с другими радикальными мусульманами в одном из лондонских парков. Кроме того, Хурам Батт ранее попадал в поле зрения полиции и службы британской контрразведки MI5.
Следователи Скотленд-Ярда обратились к населению с просьбой сообщить властям информацию о террористах и о тех местах, которые они обычно посещали, а также об их передвижениях в последние дни или часы перед терактом.
Тем временем всех задержанных по подозрению в причастности к теракту после допросов отпустили.
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