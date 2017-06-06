Полиция Лондона отпустила всех задержанных по делу о теракте

Все задержанные в связи с терактом в Лондоне 3 июня отпущены без предъявления обвинений. Об этом заявили в
Скотланд-Ярде.
В связи с терактом были задержаны 12 человек: семь женщин и пятеро мужчин. Примечательно, что задержанные в связи с предыдущими терактами в Британии также были отпущены без предъявления обвинений, сообщает РИА Новости.
За последние 2,5 месяца в Великобритании произошли три теракта. Последний — 3 июня, когда автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. Из машины выскочили трое вооруженных террористов и стали нападать на прохожих. Погибли семь человек, десятки пострадали.
теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате атаки смертника погибли 22 человека, в том числе 12 детей.
22 марта на на Вестминстерском мосту террорист на машине протаранил толпу пешеходов и нанес смертельное ранение полицейскому. Жертвами теракта стал пять человек.
За последние 2,5 месяца в Великобритании произошли три теракта. Последний — 3 июня, когда автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. Из машины выскочили трое вооруженных террористов и стали нападать на прохожих. Погибли семь человек, десятки пострадали.
теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате атаки смертника погибли 22 человека, в том числе 12 детей.
22 марта на на Вестминстерском мосту террорист на машине протаранил толпу пешеходов и нанес смертельное ранение полицейскому. Жертвами теракта стал пять человек.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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