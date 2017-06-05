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  • 05.06, 08:53

    Благотворительный концерт в Манчестере собрал более $3 млн

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    Благотворительный концерт в Манчестере собрал более $3 млн

    Благотворительный концерт в Манчестере собрал более $3 млн

    Британский Красный Крест заявил, что благодаря концерту мировых звезд в пережившем теракт Манчестере собрал порядка 3 миллионов долларов.

    Общая сумма пожертвований, которые удалось собрать для фонда Manchester Emergency Fund, составила более 10 миллионов долларов, передает РИА Новости.

    В воскресенье в Манчестере состоялся благотворительный концерт One Love Manchester в пользу пострадавших при взрыве 22 мая. На сцену вышли Ариана Гранде, Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That.

    Теракт в Манчестере произошел на концерте Арианы Гранде. Жертвами смертника Салмана Абеди стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

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