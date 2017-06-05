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  • 05.06, 11:15

    Пятая страна объявила о разрыве дипотношений с Катаром

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    Пятая страна объявила о разрыве дипотношений с Катаром

    Пятая страна объявила о разрыве дипотношений с Катаром

    Йемен вслед за Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и ОАЭ объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

    По информации телеканала Al Arabiya, правительство Йемена обвинило Доху в поддержке экстремистских групп в этой стране, а также поддержало решение аравийской коалиции прекратить участие Катара в военной операции.


    Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за поддержки Дохой незаконных группировок „Аль-Каиды“ и „Исламского государства“» (запрещены в России). Египет, помимо этого, обвиняет Катар также в поддержке запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане».

    К решению разорвать дипотношения с Катаром присоединились Бахрейн и ОАЭ. Все четыре страны высылают катарских дипломатов и граждан, закрывают для Катара морские порты и воздушное пространство и прекращают с этой страной авиасообщение.

    В Катаре выразили сожаление в связи с разрывом дипотношений, назвав эту меру «неоправданной, основанной на голословных утверждениях».

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